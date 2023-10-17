YouTube, Türkiye’de reklam engelleyicilerle mücadelesine hız veriyor. Aylardır test aşamasında olan reklam engelleyici yasağı artık ülkemizde de uygulanmaya başlıyor. YouTube adblock işine iyice kafayı taktı, herkese sonunda Premium aldıracaklar!

YouTube Adblock Kullananları Hedefine Aldı!

Geçtiğimiz aylarda test aşamasına alınan ve reklam engelleyici kullanıcıları hedefleyen yeni bir yasağın Türkiye’de uygulamaya başlandığı bildirildi. Bu yeni düzenleme ile reklam engelleyici kullanan kullanıcılara 3 video hakkı tanınıyor. Ancak bu haklarını aştıklarında YouTube, video izleme özelliğini devre dışı bırakıyor.

YouTube, görünüşe göre tüm kullanıcıları Premium aboneliğine yönlendirerek adım adım ücretsiz kullanıcıları sınırlamaya çalışıyor. Herkesin bildiği gibi, YouTube’u ücretsiz olarak kullanmak isteyen kullanıcılar özellikle kısa videolarda videonun kendisinden çok reklamlarla karşılaşıyorlardı.

Bu reklamlardan rahatsız olan ve YouTube Premium almak isteyenler ise Firefox eklentisi uBlock Origin gibi reklam engelleyicileri kullanıyorlardı. Ancak, artık ülkemizde bu tür reklam engelleme hizmetleri YouTube tarafından devre dışı bırakılacak.

YouTube’un kullanıcılara gönderdiği uyarıda şu ifadeler yer alıyor: “Reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz. İzin verilenler listenizde YouTube yoksa veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmamışsa video oynatma özelliği engellenir.” Bu uyarı, reklam engelleyici kullananları YouTube Premium aboneliğine yönlendirmeyi hedefliyor. Premium aboneliği, reklamsız bir deneyim sunmanın yanı sıra video indirme, YouTube Music, arka planda oynatma gibi avantajlar sunuyor.

YouTube Premium, Türkiye’de aylık 29,99 TL’ye sunuluyor. Öğrenciler ise 19,49 TL’ye bu abonelikten faydalanabiliyor. Bu yeni yasağın Türkiye’de nasıl bir etki yaratacağı ve kullanıcıların tercihlerini nasıl etkileyeceği ise ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görülecek. YouTube’un reklam engelleyicilere karşı aldığı bu önlem, platformun gelirlerini artırmayı hedefliyor.

YouTube’un bu hamlesiyle beraber herkesi YouTube Premium abonesi olmaya resmen zorladığını görüyoruz. Google zaten reklam gelirleriyle geçinen bir şirket. Kullanıcıların reklam engelliyicileri keşfetmesi ve herkesin bu tür uygulamaları etkin olarak kullanmaya başlamasıyla birlikte Google’ın reklam gelirleri de düşmüş durumda. Görünen o ki, artık reklam engelleyici uygulamalar YouTube’un bitmeyen reklam duvarını aşamayacak.

İlginizi Çekebilir: Vivo Geliştirici Konferansı için geri sayım başladı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube’un bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!