Vivo, 1 Kasım’da düzenleyeceği Vivo Geliştirici Konferansı’nda büyük sürprizler vaat ediyor. Etkinliğin en büyük çekicilerinden biri, Vivo’nun son teknoloji kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladığı OriginOS 4’ün resmi lansmanı olacak. Vivo Geliştirici Konferansı için geri sayım başladı!

Vivo Geliştirici Konferansı 1 Kasım’da Büyük Yeniliklere Sahne Olacak!

OriginOS kullanıcı arayüzü şu ana kadar yalnızca Çin’deki Vivo ve iQOO telefonlarında yer alıyordu, fakat bu yeni duyuruyla birlikte küresel pazardaki Vivo telefonları da bu özel görünüme kavuşacak gibi görünüyor. Vivo, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da FunTouch OS 14’ü tanıtarak Android 14 temelli yeni bir kullanıcı arayüzü sunmuştu.

FunTouch OS 14 ile Vivo, genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Funtouch OS 14, özellikle beş ana alana odaklanarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Bunlar Kişiselleştirme, Üretkenlik, Çoklu Görev, Akıcılık ve Gizlilik olarak karşımıza çıkıyor.

Kişiselleştirme konusunda, artık kullanıcılar kilit ekranında sekiz farklı yazı tipi stili ve üç saat düzeni seçebilme imkanına sahip. Ayrıca, duvar kağıdınızla uyumlu bir renk paleti oluşturabilirsiniz, bu sayede cihazınızın görünümünü tamamen özelleştirebilirsiniz.

Funtouch OS 14, Üretkenlik alanında da önemli yenilikler sunuyor. Bu güncelleme ile orijinal kalitede, kayıpsız video dışa aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca, videoları 60 FPS’de 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarabilir ve video düzenleme için 25 yeni filtre kullanabilirsiniz. Videoları daha kolay düzenlemek ve paylaşmak için önemli bir adım.

Çoklu Görev özelliği, kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulama kullanmalarına yardımcı oluyor. Artık uygulamaları arka planda aktif tutabilir ve kullanırken ekranda hareket ettirebileceğiniz küçük bir pencereye indirgeyebilirsiniz. Bu özellik, özellikle çoklu görev gerektiren işler için oldukça kullanışlı.

Funtouch OS 14, Akıcılık konusunda da önemli geliştirmeler sunuyor. RAM Saver, birden fazla uygulamanın hızlı başlatılması için 600MB’a kadar alan açarken, Extended RAM 3.0, daha fazla uygulamanın arka planda etkin olmasını sağlıyor. App Retainer ise kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor ve kaldıkları yerden devam etmelerini sağlıyor.

OriginOS 4’ün ise FunTouch OS 14’ün bu özelliklerini devralması bekleniyor. Ayrıca, yapay zeka odaklı önerileri entegre ederek kullanıcı deneyimini daha da geliştirmesi hedefleniyor. Yaklaşan iQOO 12 serisi ve Vivo X100 serisi, OriginOS 4 tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak.

Vivo’nun OriginOS 4 ile getireceği yenilikler ve kullanıcı deneyimi, Vivo ve iQOO kullanıcılarının heyecanla beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. OriginOS 4’ün lansmanı, 1 Kasım’daki Vivo Geliştirici Konferansı’nda gerçekleşecek ve teknoloji dünyası bu etkinliği büyük bir ilgiyle takip edecek.

Funtouch OS 14 ile Vivo ve iQOO kullanıcılarına sunulan bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha özelleştirilebilir ve verimli hale getirerek mobil teknolojide önemli bir adımı temsil ediyor.

İlginizi Çekebilir: Yeni MEB kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Funtouch OS 14 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!