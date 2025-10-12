Türkiye sineması bu Kasım ayında çok özel bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Yan Yana filmi neden bu kadar konuşuluyor? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i bir araya getiren bu proje, sadece güçlü oyunculuklarıyla mı dikkat çekiyor, yoksa ardındaki hikâye de izleyiciyi yakalayacak mı?

Yerli Yan Yana filminin uzun fragmanı yayınlandı!

Yan Yana, 2011 yapımı Fransız klasiği Intouchables (Can Dostum)’dan ilham alan güçlü bir uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Filmin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve çok yönlü senarist-oyuncu Feyyaz Yiğit yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor. Film, bir paraşüt kazası sonrası felç kalan zengin iş insanı Refik ile, onun bakıcısı olarak işe başlayan Ferruh’un içten dostluğunu beyaz perdeye taşıyor.

14 Kasım’da vizyona girecek olan Yan Yana, Türkiye sinemasında bir ilke de imza atıyor: Film, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk Türk yapım olma özelliğine sahip. Bu da seyircilere hem duygusal hem görsel anlamda etkileyici bir deneyim sunacak. Büyük perdede detaylara önem veren bu çekim tekniği sayesinde, karakterlerin duygusal geçişleri çok daha derin hissedilecek.

Yayımlanan ilk uzun fragman ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Fragmanda Haluk Bilginer’in canlandırdığı Refik’in iç dünyası ve Feyyaz Yiğit’in enerjik performansı izleyiciden tam not aldı. Müziklerin melankolik tonu, filmin samimi atmosferini güçlendiriyor. Görsel olarak Yan Yana, renk paleti ve kamera açılarıyla da özenli bir sanat filmi havası yaratıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yan Yana filmini izlemeyi planlıyor musunuz? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in bu özel buluşması sizce Türk sinemasında yeni bir dönemi mi başlatacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve sinema dünyasından en yeni haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!