Türkiye’nin yükselen lezzet markalarından Emirgan Dönercisi, et ve tavuk dönerdeki kalitesini şimdi de Ankara Antares AVM’deki yeni şubesiyle Ankaralılarla buluşturdu.

Emirgan Dönercisi Antares AVM’de şenlik gibi açılış yaptı

Açılış törenine, Emirgan Dönercisi Genel Müdürü Enes Çadırardıç’ın ev sahipliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa katılan misafirlere ücretsiz döner ve içecek ikramı yapılırken, pamuk şeker, patlamış mısır ve palyaço gösterileriyle çocuklar da keyifli anlar yaşadı.

Genel Müdür Enes Çadırardıç, açılışta yaptığı açıklamada yeni şubenin Ankaralılara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, şunları söyledi: “Emirgan Dönercisi olarak hedefimiz, gerçek döner lezzetini kaliteli hizmet anlayışıyla buluşturmak. Başkentteki bu yeni şubemizle markamızın büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha attık. Her misafirimizin memnuniyetini en büyük ödül olarak görüyoruz.”

Müzik dinletileri ve animasyon gösterilerinin ardından Çadırardıç ve beraberindekiler kurdele keserek yeni şubenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış toplu fotoğraf çekimi ve oyun alanındaki şovlarla devam etti. Özel ustalarla hazırlanan yeni tatlar büyük beğeni gördü.

Markanın danışman ekibinde, İtalya ve Hindistan’da yıllarca şeflik yapmış deneyimli isimler yer alıyor. Emirgan Dönercisi, bu uluslararası mutfak deneyimini geleneksel döner lezzetiyle harmanlayarak yeni soslu döner çeşitleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde bu özel soslu dönerler de menüye eklenerek misafirlerin beğenisine sunulacak.

Hedef: “Türkiye geneline yayılmak”

Emirgan Dönercisi, yakın gelecekte Türkiye genelinde onlarca yeni şube açmayı ve döner lezzetini ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor. Marka, kalite, hijyen ve lezzetten ödün vermeden büyüme yolculuğunu sürdürmeyi planlıyor.