Yeni Dungeons & Dragons oyunu iptal edildi. İsveç merkezli oyun geliştiricisi Starbreeze Studios, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı “Project Baxter” kod adlı Dungeons & Dragons temalı projenin geliştirme sürecini durdurduğunu açıkladı. Kararın ardından şirket içinde ciddi bir yeniden yapılanma süreci başladı.

Yeni Dungeons & Dragons oyunu iptal edildi

Starbreeze, 2023 yılında duyurduğu yeni Dungeons & Dragons oyununun iptal gerekçesini “şirketin önceliklerinin yeniden düzenlenmesi” olarak açıkladı. Şirketin yaptığı duyuruya göre, proje kapsamında çalışan yaklaşık 44 kişiyle yollar ayrıldı. Bu karar, firmanın mevcut kaynaklarını tek bir alanda toplama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Geliştirici ekip, artık tüm dikkatini Payday serisine çevirmiş durumda. Özellikle Payday 3’ün uzun ömürlü bir canlı servis modeline dönüştürülmesi planlanıyor. Bu da oyuna düzenli güncellemeler, yeni görevler ve topluluk etkinlikleri ekleneceği anlamına geliyor.

Starbreeze, Dungeons & Dragons projesinin iptali nedeniyle milyon dolarlara varan değer düşüşü yaşayacağını bildirdi. Şirket, bu zararın bir kısmını diğer iç projelere kaynak aktarımıyla dengelemeyi planlıyor. Bazı ekip üyeleri ise firmanın mevcut iç yapısında yeniden görevlendirilecek.

Starbreeze yöneticileri, bu hamlenin uzun vadede şirketin mali yapısını güçlendireceğini ve 2026 yılı itibarıyla pozitif nakit akışına geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak oyuncu topluluğu için Yeni Dungeons & Dragons oyununun iptali büyük bir hayal kırıklığı olarak karşılandı.

Starbreeze’in yeni rotası: Payday evreni

Şirketin açıklamalarına göre odak noktası tamamen Payday markasının büyütülmesi olacak. Geliştirici, serinin geleceğini uzun vadeli bir servis modeline dönüştürerek genişletmek istiyor. Bu da D&D evreninde geçmesi planlanan Project Baxter için kapıların tamamen kapandığı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Discord kullanıcılarının verileri çalındı! İşte sızan veriler!

Starbreeze’in Dungeons & Dragons iptali, son dönemde finansal olarak zorlanan oyun stüdyolarının stratejik değişim trendine bir örnek olarak değerlendiriliyor. Özellikle mali sürdürülebilirliği artırmak adına bazı yan projelerin iptal edilmesi sektörde giderek daha sık görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Yeni Dungeons & Dragons oyununun iptali doğru bir karar mıydı, yoksa Starbreeze uzun vadede büyük bir fırsatı mı kaçırdı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.