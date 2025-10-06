OnePlus 15 için geri sayım başladı. Şirket, yeni amiral gemisini tanıtmadan önce ardı ardına paylaştığı görsellerle cihazın tasarımını ve özelliklerini resmi olarak sergilemeye başladı. Bu yılın öne çıkan rengi ise şimdiden belli: Sand Storm.

OnePlus 15 Sand Storm rengiyle çok konuşulacak

OnePlus’ın Weibo üzerinden paylaştığı yeni tanıtım görselleri, OnePlus 15’in tasarım çizgisinin köklü bir değişimden geçtiğini doğruluyor. Cihaz, önceki model OnePlus 13’e kıyasla çok daha keskin hatlara ve yeni bir dikdörtgen kamera adası tasarımına sahip. Bu değişim, markanın son dönemde OnePlus 13T gibi modellerde benimsediği tasarım anlayışıyla paralellik taşıyor.

Serinin “lansman rengi” olarak öne çıkan Sand Storm seçeneği, cihazın metal gövdesine uygulanan özel bir yüzey işlemiyle geliyor. Bu yüzey, havacılık sınıfı mikro ark oksidasyonu adı verilen bir işlemle hazırlanıyor. Kısaca açıklamak gerekirse, bu yöntem metale seramik benzeri bir dokunuş kazandırıyor ve çizilmelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Apple’ın titanyum kaplamalarıyla benzer seviyede bir dayanıklılık sunacağı belirtiliyor.

Bu özel kaplama yalnızca estetik açıdan değil, uzun vadeli kullanımda da fark yaratıyor. Yani OnePlus 15, sadece şık görünmekle kalmayacak, günlük kullanıma karşı çok daha dirençli olacak.

OnePlus 15 özellikleri neler?

OnePlus henüz resmi teknik özellikleri açıklamasa da, sızıntılara göre cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Bu çip, önceki nesil 8 Elite’e göre hem performans hem de ısı yönetimi açısından önemli iyileştirmeler sunacak. Ayrıca cihazın 16 GB’a kadar RAM ve yüksek hızlı UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Ekran tarafında ise 6.8 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüklü OLED bir panelin kullanılması bekleniyor. Bu panelin 144 Hz yenileme hızı ve LTPO teknolojisiyle desteklenmesi, akıcılık ve enerji verimliliği açısından fark yaratacak. OnePlus 15, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 arayüzüyle kutudan çıkacak.

Şu ana kadar yalnızca Sand Storm rengi gösterilmiş olsa da, OnePlus 15’in Mor, Siyah ve Titanyum renk seçenekleriyle de satışa sunulacağı konuşuluyor. Ancak lansman günü tüm renklerin açıklanıp açıklanmayacağı henüz net değil.,

OnePlus 15 ne zaman çıkacak?

OnePlus genellikle Çin lansmanından birkaç ay sonra küresel tanıtım yapıyordu. Ancak bu yıl plan değişiyor. OnePlus 15’in Çin lansmanının 27 Ekim’de, global tanıtımın ise 13 Kasım’da yapılması bekleniyor. Bu tarih aralığı, markayı iPhone 17 ve Galaxy S26 lansmanlarının arasına konumlandırıyor. Yani OnePlus, büyük markaların gölgesinde kalmadan dikkat çekmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic 8 Ultra kamera sensörü sızdırıldı! İşte en iyi kameralı telefon adayı!

OnePlus, 2025 yılıyla birlikte “daha dayanıklı, daha sade ve daha hızlı” tasarım felsefesini benimsediğini açıkça gösteriyor. OnePlus 15 de bu dönüşümün en net örneği olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 15’in Sand Storm tasarımı ve OxygenOS 16 deneyimi, rakiplerine karşı fark yaratabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.