Tesla Model Y SR için Türkiye’de fiyatlar yeniden güncellendi. Kısa süre önce Model Y Performance versiyonu ile birlikte zamlanan araç, yeni fiyat artışıyla birlikte artık daha da pahalı oldu. Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli SUV modellerinden biri olan ve ucuz Tesla olarak da bilinen Tesla Model Y SR, performans, menzil ve fiyat dengesiyle öne çıkarken, son zam sonrası dengeler biraz değişti gibi. İşte yeni Tesla Model Y SR fiyatı.

Güncel Tesla Model Y SR fiyatı ne kadar?

Bir önceki zammın ardından, Tesla Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2.241.000 TL’den 2.305.500 TL seviyesine yükselmişti. Yeni yapılan zamla beraber aracın başlangıç fiyatı 2.420.625 TL oldu.

Tesla Model Y SR özellikleri

Tesla Model Y SR (Standard Range), markanın daha erişilebilir versiyonu olarak konumlanıyor. Arkadan itişli yapısı sayesinde hem enerji verimliliğini koruyor hem de şehir içi sürüşlerde yüksek konfor sunuyor. Tesla’nın minimalist tasarım anlayışını sürdüren Model Y SR, aerodinamik hatları ve geniş iç hacmiyle kullanıcılarına pratik bir elektrikli SUV deneyimi yaşatıyor.

Performans tarafında tek motorlu yapı korunurken, menzil ve hızlanma değerleri günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Tesla’nın güvenlik donanımları ve yazılım tabanlı güncelleme sistemi bu modelde de yer alıyor. Otomatik pilot desteği, uzaktan yazılım güncellemeleri ve Tesla uygulamasıyla araç kontrolü gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Teknik Özellikler

Çekiş: Arkadan itişli (RWD)

Arkadan itişli (RWD) Maksimum Güç: 220 kW (yaklaşık 299 beygir)

220 kW (yaklaşık 299 beygir) 0-100 km/s: 6,9 saniye

6,9 saniye Menzil (WLTP): 455 km

455 km Şarj Desteği: 250 kW DC hızlı şarj

250 kW DC hızlı şarj Batarya Kapasitesi: Yaklaşık 60 kWh (LFP hücreli)

Yaklaşık 60 kWh (LFP hücreli) Otonom Sürüş: Autopilot desteği, isteğe bağlı Gelişmiş Otopilot

Autopilot desteği, isteğe bağlı Gelişmiş Otopilot Güvenlik Donanımı: 360° kamera sistemi, acil frenleme, şerit takip asistanı

360° kamera sistemi, acil frenleme, şerit takip asistanı İç Mekan: 15 inç merkezi dokunmatik ekran, 5 koltuklu düzen

Güncel Tesla Model Y Türkiye fiyatları (Ekim 2025 itibarıyla)

Tesla Türkiye fiyat listesinde Model Y SR dahil tüm versiyonlar için son zamlar yansıtıldı. Özellikle Standard Range versiyonunun fiyatı yıl içinde üçüncü kez artış gösterdi. Güncel fiyatlar aşağıda yer alıyor:

Tesla Model Y SR (Standard Range): 2.420.625 TL

2.420.625 TL Tesla Model Y Long Range RWD (Uzun menzil arkadan itişli): 3.225.240 TL

3.225.240 TL Tesla Model Y Long Range AWD (Uzun menzil dört çeker): 3.998.400 TL

3.998.400 TL Tesla Model Y Performance (Dört çeker): 4.418.400 TL

Avrupa pazarında Model Y SR’ın yerini artık “Model Y Standard” versiyonu almış durumda. Bu durum Türkiye’de de model değişimi ihtimalini güçlendiriyor. Henüz Tesla Model Y Standard’ın Türkiye fiyatı açıklanmadı ancak 2,4 milyon TL seviyesinden aşağı olmayacağını şimdiden söylemek mümkün.

Peki sizce Tesla Model Y SR Türkiye'deki zamlı fiyatına rağmen hâlâ cazip bir seçenek mi?