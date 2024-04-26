Fransız otomobil devi Renault, Dacia markası bünyesinde Duster modelini üretiyordu. Özellikle fiyatından, yakıt tüketiminden ve geniş iç hacminden dolayı tercih edilen Duster’ın yeni kasası tanıtıldı. Otomobil artık Dacia bünyesinde değil Renault bünyesinde üretilecek. Renault Duster’ın üretimi ise ülkemizde gerçekleştirilecek.

Renault Duster ilk olarak Türkiye’de tanıtıldı. Otomobil yayıncılarının büyük bir kısmının katıldığı Duster’ın lansmanında Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Bu otomobil tamamıyla Türkiye’de üretilen Bursa Oyak Otomobil Fabrikalarında üretilen ürün. Bu zamana kadar biliyorsunuz, Dacia Duster modeliyle efsaneler oluşturduk Türkiye’de. Yıllık yaklaşık 17 bin ila 20 bin adet satışıyla, SUV segmentte kendi alanında pirincilikler taşıyan birçok ilde segment lideri, pazar lideri olan bu araç Türk halkı tarafından çok sevilen bir ürün oldu. Amacımız Renault markasıyla, bu rozet değişimiyle aynı başarıyı daha da arttırarak sürdürmek. Dacia Duster iken olan kasa, Renault Duster olduğunda yani bu rozet değişimi olduğunda büyük bir değişimden geçti. Tamamıyla yenilendi aracın kasası, görünümü, iç dizaynı, ergonomik özellikleri, dijital özellikleri. Çok önemli bir unsur, yüzde 20 geri dönüşümlü malzemelerden müteşekkil içi, iç dizaynı özellikle. Dolayısıyla birçok katma değeri de bünyesinde getiriyor. Her şeyden önce tabi bizim için en önemli olan bu, Türkiye’nin Duster’ı. Bu bizim Duster’ımız. Türkiye’de Bursa Oyak Renault’un otomobil fabrikalarında üretilen aracımız. Dolayısıyla başarılarımıza daha fazla başarılı katarak devam etmek istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Renault Duster neler sunuyor?

Otomobil Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu üzerine kurulacak. Otomobil üç farklı motor seçeneğine sahip:

1.2 mild hybrid 130 HP 6 ileri vites manuel

1.0 Eco-G 100 HP 6 ileri vites manuel

E-Tech full-hybrid 145 HP e-shifter otomatik vites

Otomobil 1.0 Eco-G 100 HP motor seçeneğinde LPG desteği ile birlikte geliyor. İsterseniz otomobili LPG’li bir şekilde satın alabiliyorsunuz. 1.2 mild hybrid 130 HP motor seçeneğinde ise otomobil 4×4 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer iki motor tipinde önden çekiş bulunuyor. Otomobil; ECO, AUTO, Kar, Çamur&Kum, Off-Road olmak üzere 5 farklı sürüş moduna sahip. Bu sürüş modları “Multi Sense” üzerinden değiştirilebiliyor.

Otomobil birçok sürüş güvenliği sistemi ile birlikte geliyor. Bu sistemlerin bazıları ise şunlar:

Aktif acil fren destek sistemi

Şerit takip sistemi

Şeritten ayrılma uyarı sistemi

Multiview kamera

Trafik işareti tanıma sistemi

Güvenli mesafe uyarı sistemi

Adaptif hız sabitleyici

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İç tarafa geldiğimizde ise Renault Duster, yeni nesil Renault’larda alışkın olduğumuz bir tasarım diline sahip. Şoför koltuğuna oturduğumuzda bizleri yeni nesil logolu bir Renault direksiyonu karşılıyor. Bu direksiyonun arkasında 7 inç büyüklüğünde bir hayalet gösterge paneli karşılıyor. Orta konsolda ise 10.1 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu bilgi-eğlence sisteminin altında klima ızgaraları ve bazı tuşlar konumlandırılmış.

Belirtmekte fayda var, Renault’un resmi sitesinde belirtilen bilgiye göre otomobilin sadece 1.0 Eco-G 100 HP modeli Bursa’da üretilecek. Diğer motor tipleri yurtdışından ithal edilecek. Renault Duster’ın siparişleri Mayıs ayı içerisinde başlayacak. Siparişler ise Temmuz ayında teslim edilecek.