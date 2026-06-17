Intel’in 18A süreci için en önemli noktalar ise ikinci nesil RibbonFET GAA (Gate-All-Around) transistör mimarisi ve PowerVia adını verdiği arka taraf güç iletim ağı (BSPDN) ile destekleniyor olması.

RibbonFET GAA transistör:

Gate-All-Around teknolojisiyle elektrik akımını daha hassas kontrol etmeye olanak tanıyor, güç sızıntısını minimize ederek daha yüksek performanslı ve enerji tasarrufu sağlayan çiplerin üretilmesini mümkün yapıyor.

PowerVia (Arka yüz güç iletimi):

Güç dağıtımını silikon plakanın arka yüzüne taşıyor; enerji verimliliğini %4 artırıyor ve standart hücre kullanımında %5–%10 verimlilik kazanımı sağlıyor. IR droop gibi güç iletim problemlerinde 10 kat iyileşme anlamına geliyor.

Bu iki yenilik sayesinde, 18A üretim nodu hem güç verimliliği hem de performans artışı açısından önemli kazanımlar sağlıyor.