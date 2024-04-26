Katlanabilir telefonlar bu son yıllarda hayatımıza giren en yeni teknolojilerden birisi. Katlanabilir telefon almak isteyen ancak karar veremeyenler için bir liste hazırladık. Listede Türkiye pazarında halihazırda satışta olan tüm katlanabilir akıllı telefonlar mevcut. Sizler için tüm katlanabilir telefonları artıları ve eksileriyle ele aldık.

En ucuz katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip4

İç Ekran: 6.7 inç, Dynamic AMOLED, 1080×2640 (FHD+) piksel çözünürlük, 120 hz, 425 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass Victus

Dış Ekran: 1.9 inç, Super AMOLED, 260×512 piksel çözünürlük, 302 PPI piksel yoğunluğu

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: OIS destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 25W hızlı şarj destekli 3700 mAh

Listemizin ilk sırasında bulunan Samsung Galaxy Z Flip4 şu anda ülkemizdeki en ucuz katlanabilir akıllı telefon modeli olması ile karşımıza çıkıyor. Abisi Galaxy Z Flip3 ile arasında işlemci ve batarya dışında fark olmayan Galaxy Z Flip4 alınabilir bir model. Özellikle oyun oynamak isteyip ısınma problemi yaşamak istemeyenler Galaxy Z Flip3 yerine bu modeli tercih etmeli. Listenin ilk katlanabilir telefonu şu anda 29.799 TL’den satılıyor.

Ülkemizde ilk satışa sunulanlardan: Samsung Galaxy Z Flip3

İç Ekran: 6.7 inç, Dynamic AMOLED, 1080×2640 (FHD+) piksel çözünürlük, 120 hz, 425 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass Victus

Dış Ekran: 1.9 inç, Super AMOLED, 260×512 piksel çözünürlük, 302 PPI piksel yoğunluğu

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: OIS destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 15W hızlı şarj destekli 3300 mAh

Listenin ikinci sırasında ise Samsung Galaxy Z Flip3 ile karşılaşıyoruz. 2021 yılının Ağustos ayı içerisinde satışa sunulan bu model tatmin edici özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşlemci tarafında güçlü ama ısınma problemli bir işlemciye sahip olan Galaxy Z Flip3 kamera tarafında diğer modellerden biraz geride kalıyor. İlk satışa sunulan katlanabilir telefon Galaxy Z Flip3 şu anda 29.990 TL’den satılıyor.

Samsung dışında katlanabilir telefon üretenler de var: Tecno Phantom V Flip 5G

İç Ekran: 6.9 inç, AMOLED, 1080×2640 (FHD+) piksel çözünürlük, 120 hz, 413 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass Victus

Dış Ekran: 1.32 inç, AMOLED, 466×466 piksel çözünürlük, 352 PPI piksel yoğunluğu , Gorilla Glass Victus

İşlemci: MediaTek Dimensity 8050

MediaTek Dimensity 8050 RAM: 8 GB LPDDR4X

Dahili Depolama: 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera

64 Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 45W hızlı şarj destekli 4000 mAh

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Listenin üçüncü sırasında karşımıza Tecno Phantom V Flip 5G çıkıyor. Akıllı telefon şu anda listede karşımıza çıkanlar arasında en yeni model olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen model, listedeki en alınabilir modellerden birisi. Tecno bu katlanabilir telefonunu 31.799 TL’den satılıyor.

En ucuz yatay katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Fold3

İç Ekran: 7.6 inç, Dynamic AMOLED, 1768×2208 piksel çözünürlük, 373 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass Victus, 120 hz

Dış Ekran: 6.2 inç, Super AMOLED, 832×2260 (HD+) piksel çözünürlük, 386 PPI piksel yoğunluğu, 120 hz, Gorilla Glass Victus

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: 256 GB veya 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: OIS destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 10 MP ana kamera, 4 MP yardımcı kamera

Batarya: 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh

Listenin dördüncü sırasında karşımıza Samsung Galaxy Z Fold3 çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere kendisi 2021 yılında Galaxy Z Flip3 ile birlikte çıktı. Listedeki diğer cihazlara göre eski olsa da kendisi en ucuz yatay katlanabilir akıllı telefon. Kamera tarafında oldukça güçlü olan bu model performans tarafında yüksek performans gösterse de Snapdragon 888 ile birikte ısınma sorunları ile üzebilir. Galaxy Z Fold3’ün 32.999 TL’lik bir fiyat etiketi bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip5

İç Ekran: 6.7 inç, Dynamic AMOLED, 1080×2640 (FHD+) piksel çözünürlük, 120 hz, 425 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass Victus 2

Dış Ekran: 3.4 inç, Super AMOLED, 720×748 pixel çözünürlük, 306 PPI piksel yoğunluğu, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB

Dahili Depolama: 256 GB veya 512 GB

Arka Kamera: OIS destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 25W hızlı şarj destekli 3700 mAh

Listenin beşinci sırasına geldiğimizde Galaxy Z Flip5 ile karşılaşıyoruz. Bu model 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Yani oldukça taze. Önce nesillerine göre işlemci değişmiş ve dış ekran büyütülmüş. Daha sağlam ekran camı kullanılan modelde diğer nesillerdeki işlemciye göre daha sorunsuz bir işlemci kullanılmış. Galaxy Z Flip 5 şu anda 35.499 TL’den bulunulabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold4

İç Ekran: 7.6 inç, Dynamic AMOLED, 1812×2179 piksel çözünürlük, 374 PPI Piksel Yoğunluğu, 120 hz, Gorilla Glass Victus+

Dış Ekran: 6.2 inç, Super AMOLED, 904×2316 (HD+) piksel çözünürlük, 402 PPI piksel yoğunluğu, 120 hz, Gorilla Glass Victus+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1

Arka Kamera: OIS destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 10 MP ana kamera, 4 MP yardımcı kamera

Batarya: 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh

Listenin altıncı sırasında ise karşımıza tekrardan yatay katlanan bir akıllı telefon çıkıyor. Galaxy Z Fold4 geçtiğimiz 2022 senesinin Ağustos ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Özellik olarak önceki nesil ile arasında çok fark olmasa da işlemcinin değiştiğini görüyoruz. Galaxy Z Fold3’deki ısınma problemlerini yaşamak istemeyenler bir sonraki nesil olan Galaxy Z Fold4’ü tercih edebilir. Galaxy Z Fold4 47.399 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor.

Huawei Mate Xs

İç Ekran: 8 inç, OLED, 2480 x 2200 (FHD+) piksel çözünürlük, 60 hz

Dış Ekran: 6.6 inç, OLED, 1148×2480 piksel çözünürlük, 414 PPI piksel yoğunluğu, 60 hz

İşlemci: Huawei Kirin 990 5G

Huawei Kirin 990 5G RAM: 8 GB

Dahili Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 40 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera, TOF kamerası

Ön Kamera: Arka kamera ile ortak kullanılıyor.

Batarya: 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh

Listenin yedinci sırasında bizleri Huawei Mate Xs karşılıyor. Akıllı telefon 2020 yılının Şubat ayında satışa sunuluyor. Kendisi 4 yaşında ancak halen Türkiye’de satışı olduğu için listemize dahil ettik. Listedeki diğer modeller çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Huawei Mate Xs, 47.999 TL’lik etiketiyle satılıyor.

Samsung Galaxy Z Fold5

İç Ekran: 7.6 inç, Dynamic AMOLED, 1812×2179 piksel çözünürlük, 374 PPI Piksel Yoğunluğu, 120 hz, Gorilla Glass Victus 2

Dış Ekran: 6.2 inç, Super AMOLED, 904×2316 (HD+) piksel çözünürlük, 402 PPI piksel yoğunluğu, 120 hz, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB

Arka Kamera: OIS destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 10 MP ana kamera, 4 MP yardımcı kamera

Batarya: 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh

Listede sonlara doğru yaklaşırken sekizinci sırada karşımıza Galaxy Z Fold5 çıkıyor. Kendisi şu anda Samsung’un en iyi katlanabilir akıllı telefonu. Ancak önceki nesil olan Galaxy Z Fold4 ile aralarındaki tek fark işlemci tarafında. Güncel olmasını isteyen birisi Galaxy Z Fold5’i tercih edebilir. Galaxy Z Fold 5 güncel olarak 54.499 TL’den bulunulabiliyor.

Honor Magic V2

İç Ekran: 7.92 inç, LTPO OLED, 2156×2344 (FHD+) piksel çözünürlük, 402 PPI Piksel Yoğunluğu, 120 hz, Nanocrystal Glass 2

Dış Ekran: 6.43 inç, LTPO OLED, 1060×2376 piksel çözünürlük, 405 PPI piksel yoğunluğu, 120 hz, Nanocrystal Glass 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Dahili Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB

Arka Kamera: OIS destekli 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 20 MP telefoto kamera

OIS destekli Ön Kamera: 16 MP ana kamera, 16 MP bokeh kamerası

Batarya: 66W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Listenin sonuna gelmeden önce dokuzuncu sırada bizleri Honor Magic V2 karşılıyor. Kendisi Türkiye’de satılan en yüksek donanıma sahip katlanabilir telefon. Samsung’un aksine yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanan Honor Magic V2, batarya tarafında da yüksek şarj hızı ve yüksek batarya boyutu sunuyor. Kendisi şu anda en alınabilir katlanabilir akıllı telefon. Honor Magic V2, şu anda 69.999 TL’lik bir fiyat etiketiyle satılıyor.

Huawei Mate X3

İç Ekran: 7.85 inç, OLED, 1080×2504 (FHD+) piksel çözünürlük, 426 PPI Piksel Yoğunluğu, 120 hz, Kunlun Glass

Dış Ekran: 6.4 inç, OLED, 2224×2496 piksel çözünürlük, 426 PPI piksel yoğunluğu, 120 hz, Kunlun Glass

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: 256 GB veya 512 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 8 MP ana kamera, 8 MP bokeh kamerası

Batarya: 66W hızlı şarj destekli 4800 mAh

Listenin sonunda bizleri Huawei Mate X3 karşılıyor. Kendisi Türkiye’de satılan en yüksek ikinci donanıma sahip katlanabilir telefon. Honor Magic V2’de olduğu gibi yüksek şarj hızı ve yüksek ekran çözünürlükleri burada da bizlere göz kırpıyor. Ancak 76.999 TL’lik fiyat etiketiyle en pahalı model de kendisi.