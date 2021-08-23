Yerli realme C25, 6000mAh Pil gücüyle Türkiye piyasasında

6000mAh batarya, MediaTek Helio G70 işlemci, 48MP AI Üçlü Kamera özellikleriyle piyasaya sürülen realme C25, TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip. Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan realme C25, aynı zamanda uzun pil ömrüne sahip bataryası ile tüketicilere günlük kullanım konforu sunuyor.

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realme’nin Türkiye’de ürettiği ve tanıtımını yaptığı realme C25, Süper Gece manzarası özellikli 48MP AI Üçlü Kamera, 6000mAh batarya, 6,5”HD+ çentik tasarımlı tam ekran ve sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 12nm 2.0GHz işlemci gibi özellikleriyle segmentinde dikkat çekiyor.

6000mAh Batarya, 18W Hızlı Şarj, Kesintisiz Günlük Kullanım

Söylenene göre C25’in bataryasıyla; 43,17 saat görüşme yapabiliyor veya 9,78 tur Mobile Legends: Bang Bang oynatabiliyor. Ayrıca 25 saat süreyle Youtube’da video izleyebilir veya 115 saat boyunca Spotify’da müzik dinleyebilirsiniz. Yazılımın Hızlı Uygulama Durdurma özelliği, nadiren kullanılan uygulamaları otomatik olarak algılayıp durdurur ve pil ömrünü uzatmak için işlevsiz olarak arka planda tutuyor. Akıllı Gece Şarj Koruyucusu özelliği ise, bataryayı uzun vadede korumak için gece şarj sırasında batarya neredeyse dolduğunda akıllı şarj özelliğini aktif hale getirerek pil ömrünü uzatıyor.

MediaTek Helio G70 ile Performanslı bir kullanım sunuyor

realme C25, daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans için işlemcinin güç tüketimini azaltan, 12nm FinFET işleme teknolojisiyle donatılmış, MediaTek Helio G70 işlemciye sahip. CPU, hızı 2.0GHz’e kadar varabilen dört Cortex-A73 çekirdeği barındırıyor. Cihaz ayrıca Mali-G52 GPU’ya sahip. Yüksek hızlı çift kanallı LPDDR4x bellek ile C25, kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunuyor.

48MP AI Üçlü Kamera

C25, realme C Serisinde 48MP Üçlü Kamerası bulunan ilk telefon olma özelliğine sahip. 48MP kamera ile 6000×8000’e varan yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilmek mümkün. C25’in Süper Gece manzarası modu, gece çekimlerini parlaklık, ayrıntı ve renk bakımından daha da iyi hale getirir. C25 ayrıca makro lensi de desteklemektedir, bu lensi en küçük büyüleyici ayrıntıları yakalamak için kullanabilirsiniz. 8MP ön selfie kamerası, mükemmel selfieler çekmenizi sağlayacak AI Beauty, HDR ve Portre modlarını desteklemektedir.

TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası

TÜV Rheinland Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikası, elektronik cihazlar için yüksek bir kalite standardının yanı sıra dünya çapındaki büyük pazarlar için sektör standartları belirliyor. Genç kullanıcıların aktif yaşam tarzlarına ayak uydurma çabasıyla realme, TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip realme C25’ün kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyor.

Android 11 Tabanlı realme UI 2.0

realme C25, realme kullanıcı arayüzlerini istediğiniz şekilde, ücretsiz olarak birleştirmenize ve oluşturmanıza olanak veren realme UI 2.0 (Android 11 tabanlı) özelliğine sahip C serisindeki ilk realme akıllı telefonu. realme UI 2.0, kişisel bilgilerinize boş bir kimlik atayarak bunların herhangi bir uygulama tarafından sızdırılmasını önlüyor.

realme C25 6.5” HD+ Çentik Tasarımlı Ekrana Sahip

C25, bu fiyat aralığındaki cihazlar arasında en büyük ekran boyutuna ve %89,5’e varan ekran-gövde oranıyla 6.5” HD+ mini çentik tasarımlı ekrana sahiptir. Cihazın çift SIM yuvası ve hafızanın 256 GB’a kadar genişletilmesine olanak tanıyan özel bir SD kart yuvasından oluşmak üzere üç kart yuvası bulunmaktadır. Parmak izi ve yüz tanıma yoluyla ultra hızlı kilit açma özelliğiyle gizliliğinizi rahatlıkla koruyabilirsiniz.