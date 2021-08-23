Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
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realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9RT Teknik Özellikleri Sızdırıldı
OnePlus, ilk kez 9 serisi ile birlikte daha ucuz varyantı olan R modelini tanıttı. Son zamanlarda söylenen bilgilere göre OnePlus 9RT modeli Ekim ayında tanıtılacağı yönündeydi. Lansmanına yaklaşılan OnePlus RT modelinin bazı teknik özellikleri Weibo’da sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler aşağıdaki gibidir:
- Ekran: 55 inç FHD+, 120Hz ekran yenileme hızı ve E3 sAMOLED
- İşlemci: Snapdragon 870
- Arka Kamera: 50MP Ana Kamera + 16MP Ultra Geniş Açı + 2MP Siyah-Beyaz Sensör
- Ön Kamera: 16MP
- Pil Gücü: 4.500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W
- İşletim Sistemi: OxygenOS 12
- Güvenlik: Ekran içinde parmak izi sensörü
- Hoparlör: Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos
- Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 5
- Arka Koruma: Corning Gorilla Glass, 6. Nesil Alüminyum Alaşımı
- Ram: 8GB ve 12GB
- Dahili Hafıza: 128GB ve 256GB
OnePlus 9RT’nin 2400×1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6.55 inç FHD+ E3 sAMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. OnePlus 9 serisine benzer şekilde, selfie kamerası ekranda çentik içerisinde olmasını bekleyebiliriz. Corning Gorilla Glass korumalı ve alüminyum alaşımlı kasalı bir tasarıma sahip olacak.
9RT’nin sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu, OnePlus 9R’nin kullandığı işlemciyle aynı. UFS 3.1 depolama ve LPDDR4X RAM ile gelebileceği sızıntının arasında. Sızıntı yapan kişi, 9RT’nin üç depolama yapılandırılması ile piyasaya sürüleceğini iddia etmekte. “8GB + 128GB”, “8GB + 256GB” ve “12GB + 256GB”.
9RT’deki en büyük değişikliklerden biri, 50MP Sony IMX766 sensörünün eklenmesi olabilir. Yakın zamanda piyasaya sürülen orta sınıf orta seviye Nord 2’de de aynı 50MP birincil kameraya sahip olduğundan bu modelde de olması sürpriz olmadı. Sony IMX766 dışında 16MP Sony IMX481 ultra geniş açılı lens ve 2MP Siyah Beyaz sensör sunacağı söyleniyor.
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Yaklaşan OnePlus telefonunun, 9R modeli ile aynı pil ve şarj teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Bu da yaklaşan OnePlus cep telefonunda 65W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil göreceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca çift stereo hoparlör ve hoparlör desteğinin de Dolby Atmos tarafından destekleneceğini belirtmekte. Cihazın Android 12 tabanlı OxygenOS 12 ile geleceği söylenmekte.
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Akıllı Telefonlar
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
Bu videoda bir rehber niteliğinde hangi Samsung telefonu almanız gerektiğini sebepleriyle beraber size açıklıyoruz. Her segmente ve bütçeye göre akıllı telefonları bulunan Samsung’un 5 tane akıllı telefonunu listeliyoruz.
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Sizin için seçtiğimi akıllı telefonlar ise şu şekilde:
Samsung Galaxy M21
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+
İşlemci: Samsung Exynos 7 Series 9611 4GB/64GB
Kamera: 48MP + 8 MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat:2600 TL
Samsung Galaxy A32
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: MediaTek Heli G80 6GB/128GB
Kamera: 64MP + 8MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat: 3400 TL
Samsung Galaxy A52
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: Snapdragon 720G 8GB/128GB
Kamera :64MP + 12MP + 5MP + 5MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 4300 TL
Samsung Galaxy S20 FE
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 120HZ
İşlemci: Snapdragon 865 8GB/128GB-256GB
Kamera :12MP + 12MP + 8MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 5200 TL
Samsung Galaxy S21 Ultra
Ekran: 6.8 İNÇ SUPER AMOLED QHD+ 120HZ
İşlemci: Exynos 2100 12GB/128GB-256GB
Kamera : 108MP + 12MP + 10MP + 10MP/ 40MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 25W Hızlı Şarj Fiyat: 14400 TL
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