realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.

Bakmakta fayda var: Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace heyecana sahne oldu

realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.

Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.

Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.

Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube

Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.

Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.