Yerli Galaxy A52, Çinli Reno4 Pro’ya Karşı | Başa Baş Kapışma!

Benim de çok merak ettiğim bir karşılaştırmayla karşınızdayım. Türkiye’de üretilen bence en prestijli cihazlardan biri olan Galaxy A52’yle, Oppo’nun en çok merak edilen cihazlarından biri olan Reno4 Pro’yu karşılaştırıyoruz.

reklam

Samsung Galaxy ve Oppo A52’nin fiyatlarını Hepsiburada’da karşılaştırmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy ve Oppo A52’nin fiyatlarını Trendyol’da karşılaştırmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Google uygulamasında sorun yaşıyorsanız; yalnız değilsiniz!

Çetin Karşılaşma

Çok çetin bir karşılaştırma olacak fakat önce fiyat ve opsiyonlarla başlayacağım. İki cihazda da sabit 8 GB RAM mevcut. Depolama tarafında da A52 128 GB dahili depolama sunarken Oppo Reno 4 Pro 256 GB dahili depolama sunuyor. Buna karşılık iki cihaz için de 14 Haziran itibariyle istenen fiyat Galaxy A52 için 4.000 TL, Reno4 Pro için de 4.650 TL. Dipnot olarak Reno4 Pro’nun 7.000 TL’lerden buralara geldiğini de dipnot içinde söyleyeyim. Reno 4 Pro’nun Galaxy A52’ye göre bazı avantajları olsa da aradaki fiyat farkını vererek Reno 4 Pro almaya değer mi gelin bunu konuşalım.

Tasarım

Kavisli ekran tasarım noktasında büyük fark yaratıyor

Önce iki cihaz arasındaki en büyük farkla başlayalım yani tasarım. Bence Oppo Reno 4 Pro’nun Galaxy A52’ye karşı en büyük avantajlarından biri de tasarım noktasında zaten. Reno4 Pro hem A52’ye göre daha ince hem daha hafif hem de kavisli ekrana sahip.

Bunları söyledim peki neden böyle düşünüyorum?

İncelik kısmında A52’nin kalınlığı 8.4 mm’yken Reno 4 Pro’nun kalınlığı 7.7 mm. Ağırlık tarafında da Galaxy A52 189 gramken Reno4 Pro 161 gram. 2 cihaz da psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın altında olmasına rağmen Reno4 Pro’nun inceliği ve hafifliği çok başka düzeyde. Yani cihaz slim ve hafif. Kadınlar için de çok güzel bir seçenek hafif cihaz kullanmak isteyenler için de çok güzel seçenek. Malzeme kalitesi olarak baktığınızda da Reno4 Pro gerçekten çok kaliteli. Tabi malzeme kalitesinde A52 hiçbir şekilde Reno 4 Pro’dan geride kalmıyor fakat kullanılan malzemenin A52’de daha ağır bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Fakat en kritik nokta kavisli ekran yönünde. Kavisli ekran kullanmanın keyfi çok daha başka. Yani insan alışınca arıyor kavisli ekranı. Bir de ekran üzerinde kamera deliği Reno4 Pro’da sol üstte konumlanmış. Galaxy A52’deyse ortada konumlanmış. Bu durum da Video izlerken Reno 4 Pro’da kamera deliğine gözünüzün daha az takılmasını sağlıyor. Arka tarafta da kamera çıkıntısı benim için önemli. Ben kamera çıkıntısı yüzünden cüzdan heder ettim. Şimdi Reno4 Pro’da kamera çıkıntısı yok ve bu güzel bir artı. Fakat Galaxy A52’de kamera çıkıntısı olsa bile Samsung bunu Galaxy A52’de güzel çözmüş. Buraya böyle kavisli bir geçiş vermişler bu sayede cüzdanınıza vesaireye takılmıyor. Diğer bir nokta da arka tarafta 2 cihaz da üzerlerindeki kaplamalar sayesinde hemen hemen hiç leke tutmuyor bu da çok güzel bir durum bana kalırsa. Yine de tasarım anlamında genel olarak baktığımda oyumu Reno 4 Pro’dan yana kullanırım.

Ek olarak belirtmem gereken bir diğer nokta da IP sertifikaları. Galaxy A52’de IP67 sertifikası var fakat Reno4 Pro için belirtilmiş bir IP sertifikası yok. Bu Reno4 Pro’nun suya dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor tabiki.

Parmak izi okuyucular iki cihazda da ekran altına yerleştirilmiş fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Reno4 Pro’nun parmak izi okuyucusu Galaxy A52’ninkinden çok daha hızlı çalışıyor. Bazı arkadaşlar animasyon olup olmamasına takılmış bu durumda fakat animasyonu kapatsanız bile Reno4 Pro gerçekten çok daha hızlı.

İşlemci ve performans

Gelelim işlemcilere. İki cihaz da Snapdragon 720G’yle geliyor. Bu fiyat bandına geldiğimizde çoğumuz 720G’den fazlasını görmek istiyoruz bu net yani. Fakat Oppo ve Samsung gibi markaların maalesef işlemci gibi konularda eli bol değil. Burada da aynı durumu yaşıyoruz. Örneğin bu 2 cihazdan çok daha ucuz olan Poco X3 Pro 3.400 TL’ye Snapdragon 860 sunabiliyor. Bu cihazlar da 720G yerine 860 falan kullansaydı çok daha iyi olurdu.

Yine de cihazların performansını vurgulayabilmek açısından sentetik test sonuçlarını da sizlerle paylaşayım.

AnTuTu’da Reno4 Pro 337.677 puan alırken Galaxy A52 343.999 puan aldı.

PCMark’ın performans testinde Reno4 Pro 8.624 puan alırken Galaxy A52 9.217 puan aldı.

Geekbench’te de Reno4 Pro tek çekirdekte 566 çoklu çekirdekte 1.644 puan alırken; Galaxy A52 tek çekirdekte 543, çoklu çekirdekte 1.604 puan aldı.

Yani sentetik testlerde de 2 cihaz olması gerektiği gibi çok yakın seviyelerde. Öte yandan oyun performansına gelecek olursak da;

PUBG’de iki cihaz da oyunu HD grafiklerde Yüksek kare hızında oynatabiliyor. Iki cihaz için de aynı ayarlar geçerli.

Cihazların işlemci dışında ortak olan diğer noktası da ekran panelleri. İki cihazın da 90Hz AMOLED ekranlar var ve iki cihazın ekran boyutu da 6.5 inç. Cihazların ekranlarının 90Hz olması akıcılık anlamında ciddi bir katkı sağlıyor. İki cihaz da ekranlarıyla kullanım ve seyir zevki yönünden tatmin edici cihazlar fakat iki cihazı karşılıklı elinize alıp kullandığınızda A52’nin panelinin daha kaliteli olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Bu da görsel anlamda A52’deki kullanım zevkini artırıyor. Öte yandan kullanım ve seyir zevki denilince 2. unsur da hoparlör. İçerik tüketirken veya bir şeyler izlerken ekrandan sonra kullanıcıların en çok dikkat ettiği 2. şey hoparlörler çünkü.

Hoparlörler arasında büyük fark var!

Ve hoparlörler konusunda Galaxy A52’nin çok ciddi bir üstünlüğü var. Galaxy A52’de stereo hoparlörler var. Buna karşılık Reno 4 Pro’da mono hoparlör var. Galaxy A52’de ses temizliği ve ses yüksekliği bariz Reno 4 Pro’dan daha iyi. Net yani bu konuda fikir ayrılığı çıkacağını bile düşünmüyorum.

Bir diğer kritik fark da şarj tarafında. Oppo Reno4 Pro’da 4.000 mAh Galaxy A52’de de daha büyük yani 4.500 mAh bir batarya var. Galaxy A52’nin bataryası daha büyük olsa da; Reno4 Pro özellikle hızlı şarj anlamında ciddi manada öne çıkıyor. Galaxy A52’de 25W hızlı şarj var. Reno4 Pro’da 65W hızlı şarj var. Buradaki fark ciddi manada kendini hissettiriyor. Ek olarak bir de ben A52’de 25W hızlı şarj desteği olmasından şikayetçiyim. Bana kalırsa bu fiyat segmentinde 33W’dan aşağı olmamalıydı. Telefonunuzu şarj etme anlamında Reno 4 Pro’nun ciddi bir avantajı var. Batarya kapasitesi farkı batarya performansına yansıyor mu derseniz de bu noktada size şuanda net bir cevap veremem çünkü elimdeki Reno4 Pro yaklaşık 6 aydır sürekli kullanım halinde ve Galaxy A52’de henüz çok yeni bir cihaz. Bu yüzden pil eskimesi payı var Reno 4 Pro’da fakat yine de PCMark Batarya testi verilerini vereyim…

One UI mı tercih etmeli ColorOS mi?

Bana göre Galaxy A52 kullanmanın en keyifli yanlarından biri de One UI’da. Tabi ColorOS ve One UI arasında ciddi benzerlikler var evet ama bana kalırsa kullanım kolaylığı ve kullanım keyfi olarak ONE UI ColorOS’ten hala bir adım önde. İki cihaz arasında kaldıysanız One UI kullanma keyfi bile sizin için yeterli olacaktır.

Sonuç

Bu çetin karşılaşmanın sonucunu merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız karşılaştırma videosuna mutlaka göz atmanızı öneririz. Burada yer alan bilgilerden daha fazlasını ve nihai düşüncemizi de videoda bulabilirsiniz.