Google uygulamasında sorun yaşıyorsanız; yalnız değilsiniz!
Google uygulaması birçok Android telefonda bu sabahtan itibaren kilitleniyor. Problem, uygulamada yapılan son güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor.
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Google uygulamasında bazı sorunlar yaşanıyor gibi görünüyor. Birkaç Android kullanıcısı, Google uygulamasının telefonlarında rastgele kilitlendiğini bildirmek için Twitter’a koştu. Ayrıca, kullanıcılar sorunun Sony, Samsung, Google Pixels ve daha fazla telefon markası dahil olmak üzere çoğu Android telefonu etkilediğini gösteriyor.
Suddenly Google app has started crashing on my new pixel 4a @Google @GoogleIndia #google pic.twitter.com/WbR5Eln8Dm
— Ashwin (@ashWINsrao) June 22, 2021
Google uygulamasının kilitlenmesi sorunu, şirket tarafından yakın zamanda yapılan bir güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu sorunu Google uygulamasının 12.23.16.23.arm64 ve 12.22.8.23 sürümlerinde yaşandığı da belirtilenler arasında. Bazı kullanıcılar ayrıca uygulamanın 12.24.7.29.arm64 beta sürümünde uygulamada çökmeler olduğunu bildirdi. Google uygulamasının Play Store listesine göre, sürümleri farklı cihazlarda değişiklik gösterebilir, bu nedenle tamamen farklı bir sürümde uygulama çökmeleri yaşıyor olabilirsiniz.
Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It’s important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam
— Made By Google (@madebygoogle) June 22, 2021
Twitter’daki şikayetlere yanıt olarak, resmi Google hesabı (Made By Google), telefonu yeniden başlatılmasını önerdi. Düzeltme bazı kullanıcılar için işe yaramış olsa da, diğer hata alan kullanıcılar telefonlarını yeniden başlatmanın yardımcı olmadığını da bildiriyor. Bizim kullandığımız Andoid telefonlarda Google uygulamasındaki en son güncellemeyi kaldırmak sorunu çözdü. Ancak, herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor. Birkaç kullanıcı, önceki sürümüne geri döndükten sonra bile uygulamayla ilgili sorun yaşamaya devam ettiğini bildirdi.. Görünüşe göre Google’ın daha sorunun daha iyi bir çözüme kavuşması için çalışacak ve neyin yanlış gittiğine dair bir açıklama yayınlamasını beklememiz gerekecek.
Hatırlarsanız Mart ayında, Android System WebView ile ilgili bir sorun, birkaç Android uygulamasının çökmesine neden olmuştu. Google, kararlı Android sürümlerinde olanlar için çözerken, Android 12 Beta kullanıcıları için sorun devam ediyor gibi görünüyor. Ancak, WebView’ü Google Play Store’dan kaldırıp yeniden yüklemek Android kullanıcıları için sorunu çözüyor gibi görünüyor.
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Google ilk perakende mağazasını New York’ta açtı!
Google, çevrimiçi mağazası Google Store’u ilk kez 2015’te açmıştı. Yıllar geçtikçe, genellikle beni bir Android sürümünün tanıtımı ile aynı zamana denk gelecek şekilde tüm dünyada fiziksel pop-up mağazalarını da açmıştı. Google’ın şimdiye kadar sahip olmadığı bir şey olan kalıcı bir fiziksel perakende mağazasıydı.
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Dün yapılan tanıtım ile Google bu olaya da el attı. 17 Haziran 2021 (dün) saat 10:00’da, yeni bir ev olarak gördükleri Google Store New York’u (NYC) resmi olarak açtı. Manhattan’daki tarihi Chelsea Market binasında yer alan mağaza, her türlü Google ürününü satacak. Ayrıca, müşterilere uygulamalı bir deneyim sunmak için bu ürünler için bir vitrin olarak da bulunacak.
Fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi, mağaza zaten dünyaya dağılmış 500’den fazla Apple Store’un mağaza yerleşimi ve estetiğinden biraz esintiler gösteriyor. Bununla birlikte Google, ürünlerinin günlük yaşamınızı nasıl iyileştirebileceği konusunda size bir fikir verebilecek sunumlar yaparken, ürünler hakkında bilgiler sunarak da sizinle ilgileniyorlar.
Ayrıca, NYC’deki Google Store’da, satın almak istediğiniz ürünlerin yanı sıra zaten sahip olduğunuz ürünler konusunda size yardımcı olacak çok sayıda çalışanı bulunuyor. Google, mağaza açma fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve bu markalaşmada önemli bir adım olan mağazanın şirket için ne kadar önemli olduğunu tartıştıkları ayrıntılı bir blog yazısına da göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz.
Zamanında Google ülkemizde de faaliyet gösteren, Nexus markalı telefonlarını satan bir markaydı. Samsung, LG ve HTC ile anlaşmalı bir şekilde telefonlarını ülkemizde satarken en son Google telefonu Nexus 5’ti. Umarız Google Amerika kıtasından sonra Avrupa’da da aynı şekilde mağazalarını açar ve yakın zamanda diğer markların yaptığı gibi ülkemize yatırım yaparak kendi mağazalarını açar.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Google, yakın zamanda tanıtmaya planladığı Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile akıllı telefon pazarında yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu cihazlar, yeni bir tasarımın yanı sıra Google’ın yeni çipine de sahip olacaklar. Ayrıca bu yeni çiplerin Samsung ile ortak olarak üretileceği söylenmekte. Hayranların beklentileri, bu yeni anlaşma ile birlikte oldukça yükseldi. XDA Developers yazarlarından biri, yeni yonga setiyle ilgili detayları netleştirmek için yeni bir yazı paylaştı.
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Google Pixel 6’da kullanılması beklenen yeni çip hakkında neler biliyoruz?
Google’ın bu çipi geliştirmesindeki temel amaç, testlerde yüksek skorlar almak değil. Firmanın hedefi, bu çip ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimini en üst düzeye çıkarmak. Yeni yonga seti, gelişmiş bir yapay zeka motoru ve görüntü işleme çipi içerecek. Yapay zekaya bu kadar önem verilmesinin ana sebebi, cihazların fotoğraf yeteneklerini yazılım algoritmaları aracılığı ile iyileştirmek. Ayrıca Pixel Neural Core adlı yapay zeka motorunun Google cihazları için yeni olmadığını da belirtmek gerekiyor. Pixel 3 ve Pixel 4 serisi cihazlarda bu NPU, cihazların temel özellikleri arasında yer alıyordu. Ancak Pixel 5’te şirket bu NPU’yu kullanmaktan vazgeçti.
Genel olarak Google’ın geliştirdiği yonga seti, performans bakımından Snapdragon 865 ile Snapdragon 888 arasında yer alacak. Ayrıca Google Pixel 6’da bulunmasını beklediğimiz kablosuz ultra geniş bant teknolojisi de yeni çip tarafından desteklenecek.
Google Pixel 6 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Pixel 6, 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ve çift arka kamera kurulumu ile gelecek. Pixel 6 Pro ise 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pro modelde üç adet kamera mevcut. Bunlardan ilki 50 MP çözünürlüklü ana kamera. Diğer ikisi ise 8 MP çözünürlüklü telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera olarak sıralanmakta. 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera, 5x’e kadar optik zoomu destekleyecek.
Google’ın yeni telefonu, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, ilk renderlarıyla birlikte ortaya çıktı. Cihazlar, oldukça yeni ve özgün bir tasarım ile gelecek. Görüntülerde, Pixel 6’nın ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üst kenarın ortasında nokta delik tasarımlı bir adet selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca bu sefer ekran altında parmak izi sensörü de mevcut. Her iki cihazda da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak. Pixel 6’nın üst modeli olan Pixel 6 XL’nin de Pixel 6 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte bu cihazın Pixel 6 Pro mu yoksa Pixel 6 XL olarak mı adlandırılacağı konusunda net bir bilgi yok. Her iki cihaz da Android 12 ile kutudan çıkacak. Pixel 6 serisinin piyasaya sürülmesine oldukça az bir zaman var. Bu süreçte cihazların detaylı teknik özelliklerini ve yeni görsellerini göreceğimizi tahmin ediyoruz.
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Google Play Store veri takibi konusunda Apple’ın izinden gidecek
Google, ‘dünya şifre günü’ olan 6 Mayıs’ta gizlilik ve güvenlik konusunda önemli yenilikler açıkladı. Öncelikle, 2 adımlı doğrulama (2-factor authentication) konusuna dikkat çeken teknoloji devi, bu konuda önemli bir yenilik duyurdu. Zira, 2 adımlı doğrulama artık tüm Google hesapları için varsayılan olacak. Google’ın güvenlik ve gizlilik konusunda yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Şirket, son zamanların en tartışılan konularından olan kişisel veri takibi konusuna da değindi. Hatırlayacağınız üzere, Google’ın en dişli rakiplerinden Apple yakın zamanda bu konuda önemli iki adım atmıştı. İlk olarak, Apple, App Store’da uygulamaların hangi verileri topladıklarını beyan etmelerini yeni Uygulama Gizliliği Etiket’leriyle (App Privacy Labels) zorunlu kılmıştı. Bunun yanında, son iOS güncellemesiyle de uygulamaları bu gibi kişisel veri toplama işlemleri için kullanıcıdan izin almaya mecbur bırakmıştı. Görünüşe göre Google, bu konuda Apple’ın gerisinde kalmak istemiyor. Google Play Store’da yer almak isteyen uygulamalar artık hangi verileri topladıklarını açıklamak zorunda kalacak. İşte Google’ın kişisel veri güvenliği konusundaki yol haritası…
Google, App Store’daki Uygulama Gizliliği’ne benzeyen bir listeleme sistemi oluşturuyor
Apple’ın kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda attığı adımlar, görünüşe göre Google’ı da harekete geçirdi. Zira, bugüne kadar Play Store’daki güvenlik açıklarıyla gündeme gelen şirket, sonunda bu konuda önemli bir adım atıyor. Artık Android kullanıcıları da uygulamaların hangi kişisel bilgilerine eriştiğini uygulamayı indirmeden bilebilecek.
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Google Play Store’da yer alacak bu güvenlik ve gizlilik kısmının resmi adı henüz belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, bu bölümün adı “Uygulama Gizlilik Bilgisi (App Privacy Information)” olabilir. Peki bu “Uygulama Gizlilik Bilgisi” nasıl çalışacak ve ne işe yarayacak? Daha önce de söylediğimiz gibi, bunu App Store’daki benzer kısım gibi düşünebilirsiniz. Özetle, bu alanda uygulamaların hangi kişisel bilgilerinizi topladığını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını, paylaşıyorsa ne amaçla paylaştığı ve bu bilgileri ne gibi güvenlik önemleriyle sakladığını görebileceksiniz. Tabi, Play Store’daki bu gizlilik bilgileri kısmı bununla sınırlı kalmayacak. İşte Google’ın bu alanın neler içereceğiyle ilgili açıklaması:
Google Play Store Uygulama Gizliliği bölümünde yer alacak bilgiler:
- Hangi tip kişisel verinin toplandığı. Örneğin: “Detaylı Konum Bilgisi”, “Kişiler ve Rehber”, “İsim, E-posta, Adres Gibi Kişisel Bilgiler”, “Fotoğraf ve Video Galerisine Erişim”, “Depolamadaki Diğer Dosyalara ve Uygulama Bilgisine Erişim”.
- Toplanan bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı. Örneğin: “Bu verinizi uygulamanın x fonksiyonu için kullanacağız.” veya “Bu verinizi uygulamayı size özel kişiselleştirmek için kullanacağız.”
- Uygulamanın bilgilerinizi saklarken ne gibi bir şifreleme (encryption) yöntemi kullandığı.
- Uygulamanın “Google Aileler” kurallarına uyup uymadığı.
- Uygulama, kişisel verinizi toplamadan da iş görebilir durumda mı.
- Söz konusu uygulamanın güvenlik kısmının üçüncü parti bir kurum tarafından onaylanıp onaylanmadığı.
- Söz konusu uygulamanın kullanıcının istemesi halinde topladığı kişisel verileri silip silmeyeceği. Buna ek olarak, kullanıcıların uygulamayı silmesi halinde kişisel verilerine neler olacağı.
2022’nin başında yürürlükte
Google’ın bugün bu konudaki tek duyurusu yeni özelliğin neler içereceği değildi Buna ek olarak, ünlü teknoloji de bir de yeni özelliğin detaylı bir zaman çizelgesini paylaştı. Buna göre, süreç bugünkü resmi duyuruyla başlıyor. Akabinde, Android geliştiricileri 2021’in üçüncü çeyreğinde bu yeni politikanın kurallarına erişecek. Sıradaki adım ise geliştiricilerin özelliği Google Play Console’da kullanmaya başlaması. Bunun gerçekleşme tarihi ise 2021 son çeyreği. Herkesin beklediği adım ise önümüzdeki yılın başında geliyor. Zira, kullanıcılar bu tarihten itibaren Google Play Store’da uygulamaların veri takibi konusundaki politikalarını görebilecek. 2022 yılının ikinci çeyreği ise geliştiricilerin yeni politikaya uyum sağlamaları için son tarih. Bu tarihten sonra, uygulama sayfalarını bu kurallara göre düzenlemeyen geliştiricilerin Play Store’la ilişiği kesilecek.
Son olarak, Google, bu yeni kurallara uyma zorunluluğunun kendi uygulamaları için de geçerli olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere, Apple da aynı yolu izlemişti. Haberimizi bitirmeden, Google’ın bu yeni kurallarında Apple’dan daha üstün olduğu bir konudan da bahsedelim. App Store’dakinin aksine, Google Play Store’daki uygulamaların gizlilik iddialarını tarafsız üçüncü parti firmalar denetleyecek. Tabi bu bir zorunluluk değil. Tamamen uygulamanın insiyatifine bırakılıyor. Ancak, yine de hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir durum. Hatırlayacağınız üzere, Apple bu konuda uygulamaların yanlış bilgiler paylaştığı yönünde çok eleştiri almıştı. Bundan dolayı, Google’ın bu konuda bir adım daha ileri gitmesi biz kullanıcılar açısından güzel.
Google’ın yeni gizlilik kuralları hakkında sizin fikriniz ne? Bu kurallar yürürlüğe girince, Play Store’da uygulama indirmeden bu bilgilere göz atacak mısınız? Uygulamayı indirme kararınızı ne kadar etkileyecek bu yeni politika? Bu yeni kısımdaki bilgiler konusunda eksik bulduğunuz bir şey var mı? Ya da şu da olsaydı iyi olurdu dediğiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: TechCrunch, GoogleAndroidDevelopersBlog
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