Google uygulamasında sorun yaşıyorsanız; yalnız değilsiniz!

Google uygulaması birçok Android telefonda bu sabahtan itibaren kilitleniyor. Problem, uygulamada yapılan son güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Google uygulamasında bazı sorunlar yaşanıyor gibi görünüyor. Birkaç Android kullanıcısı, Google uygulamasının telefonlarında rastgele kilitlendiğini bildirmek için Twitter’a koştu. Ayrıca, kullanıcılar sorunun Sony, Samsung, Google Pixels ve daha fazla telefon markası dahil olmak üzere çoğu Android telefonu etkilediğini gösteriyor.

Google uygulamasının kilitlenmesi sorunu, şirket tarafından yakın zamanda yapılan bir güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu sorunu Google uygulamasının 12.23.16.23.arm64 ve 12.22.8.23 sürümlerinde yaşandığı da belirtilenler arasında. Bazı kullanıcılar ayrıca uygulamanın 12.24.7.29.arm64 beta sürümünde uygulamada çökmeler olduğunu bildirdi. Google uygulamasının Play Store listesine göre, sürümleri farklı cihazlarda değişiklik gösterebilir, bu nedenle tamamen farklı bir sürümde uygulama çökmeleri yaşıyor olabilirsiniz.

