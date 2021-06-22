Google uygulamasında sorun yaşıyorsanız; yalnız değilsiniz!

Google uygulaması birçok Android telefonda bu sabahtan itibaren kilitleniyor. Problem, uygulamada yapılan son güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor.

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Google uygulamasında bazı sorunlar yaşanıyor gibi görünüyor. Birkaç Android kullanıcısı, Google uygulamasının telefonlarında rastgele kilitlendiğini bildirmek için Twitter’a koştu. Ayrıca, kullanıcılar sorunun Sony, Samsung, Google Pixels ve daha fazla telefon markası dahil olmak üzere çoğu Android telefonu etkilediğini gösteriyor.

Google uygulamasının kilitlenmesi sorunu, şirket tarafından yakın zamanda yapılan bir güncellemeden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu sorunu Google uygulamasının 12.23.16.23.arm64 ve 12.22.8.23 sürümlerinde yaşandığı da belirtilenler arasında. Bazı kullanıcılar ayrıca uygulamanın 12.24.7.29.arm64 beta sürümünde uygulamada çökmeler olduğunu bildirdi. Google uygulamasının Play Store listesine göre, sürümleri farklı cihazlarda değişiklik gösterebilir, bu nedenle tamamen farklı bir sürümde uygulama çökmeleri yaşıyor olabilirsiniz.

Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It’s important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam — Made By Google (@madebygoogle) June 22, 2021

Twitter’daki şikayetlere yanıt olarak, resmi Google hesabı (Made By Google), telefonu yeniden başlatılmasını önerdi. Düzeltme bazı kullanıcılar için işe yaramış olsa da, diğer hata alan kullanıcılar telefonlarını yeniden başlatmanın yardımcı olmadığını da bildiriyor. Bizim kullandığımız Andoid telefonlarda Google uygulamasındaki en son güncellemeyi kaldırmak sorunu çözdü. Ancak, herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor. Birkaç kullanıcı, önceki sürümüne geri döndükten sonra bile uygulamayla ilgili sorun yaşamaya devam ettiğini bildirdi.. Görünüşe göre Google’ın daha sorunun daha iyi bir çözüme kavuşması için çalışacak ve neyin yanlış gittiğine dair bir açıklama yayınlamasını beklememiz gerekecek.

Hatırlarsanız Mart ayında, Android System WebView ile ilgili bir sorun, birkaç Android uygulamasının çökmesine neden olmuştu. Google, kararlı Android sürümlerinde olanlar için çözerken, Android 12 Beta kullanıcıları için sorun devam ediyor gibi görünüyor. Ancak, WebView’ü Google Play Store’dan kaldırıp yeniden yüklemek Android kullanıcıları için sorunu çözüyor gibi görünüyor.