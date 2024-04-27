Xiaomi markasının ülkemizdeki en sevilen telefon serisi tartışmasız fiyat performans oranıyla dikkat çeken Redmi Note serisi. Bu sene de 13. serisini gördüğümüz bu seri, dört farklı modeliyle ülkemizde yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G olarak yer alan telefonlar her bütçeye göre seçenekler sunuyor. Bu videoda ise serinin en uygun fiyatlısı olarak bulunan Redmi Note 13 modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

RRedmi Note 13 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.3 x 75.6 x 8 mm, 188,5 gram, IP54

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 1800nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 685

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC

Fiyat: 10.700 TL

Peki siz Redmi Note 13 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde iddialı modellerden birisi mi? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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