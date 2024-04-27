Xiaomi markasının ülkemizdeki en sevilen telefon serisi tartışmasız fiyat performans oranıyla dikkat çeken Redmi Note serisi. Bu sene de 13. serisini gördüğümüz bu seri, dört farklı modeliyle ülkemizde yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G olarak yer alan telefonlar her bütçeye göre seçenekler sunuyor. Bu videoda ise serinin en uygun fiyatlısı olarak bulunan Redmi Note 13 modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz.
RRedmi Note 13 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.3 x 75.6 x 8 mm, 188,5 gram, IP54
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 1800nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 685
RAM/Depolama: 8GB/256GB
Kamera: 108MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC
Fiyat: 10.700 TL
Peki siz Redmi Note 13 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde iddialı modellerden birisi mi? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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