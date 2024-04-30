Güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesi çok sık merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi cephesi, EOS yani End of Support/ Desteği Biten Cihazlar listesini güncellemiş ve ülkemizde çok satan telefonlar arasında yer alan Redmi Note 10 Pro gibi modeller de bu listeye eklenmişti. Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesi ile beraber, güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesi de merak ediliyordu. İşte artık güncelleme almayacak Redmi telefon modelleri.

İçindekiler Güncelleme Desteği Biten Redmi Telefonlar

Güncelleme Desteği Biten Redmi Telefonlar

Bu listede yer alan cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri ve yazılım güncellemeleri almayacaklar. Bu da cihazları halihazırda kullananların güvenlik konusunda riskli bir cihaz kullandıkları anlamına geliyor. Her ne kadar Google cephesi kritik güvenlik güncellemelerini tüm Android telefon modellerine Google Play Store üzerinden dağıtsa da, güvenlik riskleri tamamen ortadan kalkmış değil. Bu hatırlatmadan sonra, lafı fazla uzatmadan hemen listemize geçelim.

Güncelleme desteği biten Redmi telefon modelleri şu şekilde:

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi 9C NFC (RU)

Redmi K30 Ultra (CN)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9C (EEA)

Redmi 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (IN)

Redmi 9 (RU)

Redmi 9C (ID)

Redmi 9C NFC (EEA)

Redmi 9A (TR)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9C (TR)

Redmi Note 9 Pro (ZA)

Redmi 9 (ZA)

Redmi 9C (MX)

Redmi Note 9 (TW)

Redmi Note 9 (CN)

Redmi Note 8

Redmi Note 9 Pro (TW)

Redmi Note 9T (RU)

Redmi Note 9T (TR)

Redmi Note 9T (EEA)

Redmi 9T (ID)

Redmi 9T (TR)

Redmi 9T (GLOBAL)

Redmi 9T (TW)

Redmi Note 9T (TW)

Redmi Note 9T (GLOBAL)

Redmi 9T (EEA)

Redmi 9T (RU)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10s

Burada bizi ilgilendiren cihazlar GLOBAL ve TR etiketli cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu cihazların Türkiye pazarında satıldıklarını biliyoruz. Eğer siz de bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, cihazınızı yeni bir telefon ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesinde Türkiye’de mevcut olarak birçok kişi tarafından kullanılan, Redmi 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 gibi cihazlar da bulunuyor.,

İlginizi Çekebilir: Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesine yeni modeller eklendi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede kullandığınız bir cihaz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!