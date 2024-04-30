Güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesi çok sık merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi cephesi, EOS yani End of Support/ Desteği Biten Cihazlar listesini güncellemiş ve ülkemizde çok satan telefonlar arasında yer alan Redmi Note 10 Pro gibi modeller de bu listeye eklenmişti. Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesi ile beraber, güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesi de merak ediliyordu. İşte artık güncelleme almayacak Redmi telefon modelleri.
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Güncelleme Desteği Biten Redmi Telefonlar
Bu listede yer alan cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri ve yazılım güncellemeleri almayacaklar. Bu da cihazları halihazırda kullananların güvenlik konusunda riskli bir cihaz kullandıkları anlamına geliyor. Her ne kadar Google cephesi kritik güvenlik güncellemelerini tüm Android telefon modellerine Google Play Store üzerinden dağıtsa da, güvenlik riskleri tamamen ortadan kalkmış değil. Bu hatırlatmadan sonra, lafı fazla uzatmadan hemen listemize geçelim.
Güncelleme desteği biten Redmi telefon modelleri şu şekilde:
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- Redmi 10X (CN)
- Redmi 10X Pro (CN)
- Redmi Note 9 (EEA)
- Redmi Note 9 (ID)
- Redmi Note 9 (GLOBAL)
- Redmi 9 (CN)
- Redmi 10X 4G (CN)
- Redmi 9A (GLOBAL)
- Redmi K30i 5G (CN)
- Redmi Note 9 (RU)
- Redmi 9 (EEA)
- Redmi 9A (EEA)
- Redmi 9A (RU)
- Redmi 9A (ID)
- Redmi 9A (IN)
- Redmi Note 9 (TR)
- Redmi 9A (CN)
- Redmi 9 (ID)
- Redmi 9C (GLOBAL)
- Redmi 9C NFC (RU)
- Redmi K30 Ultra (CN)
- Redmi Note 9 (GLOBAL)
- Redmi 9C (EEA)
- Redmi 9 (GLOBAL)
- Redmi 9 (IN)
- Redmi 9 (RU)
- Redmi 9C (ID)
- Redmi 9C NFC (EEA)
- Redmi 9A (TR)
- Redmi 9 Prime (IN)
- Redmi 9C NFC (GLOBAL)
- Redmi 9C (TR)
- Redmi Note 9 Pro (ZA)
- Redmi 9 (ZA)
- Redmi 9C (MX)
- Redmi Note 9 (TW)
- Redmi Note 9 (CN)
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 Pro (TW)
- Redmi Note 9T (RU)
- Redmi Note 9T (TR)
- Redmi Note 9T (EEA)
- Redmi 9T (ID)
- Redmi 9T (TR)
- Redmi 9T (GLOBAL)
- Redmi 9T (TW)
- Redmi Note 9T (TW)
- Redmi Note 9T (GLOBAL)
- Redmi 9T (EEA)
- Redmi 9T (RU)
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10s
Burada bizi ilgilendiren cihazlar GLOBAL ve TR etiketli cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu cihazların Türkiye pazarında satıldıklarını biliyoruz. Eğer siz de bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, cihazınızı yeni bir telefon ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Güncelleme desteği biten Redmi telefonlar listesinde Türkiye’de mevcut olarak birçok kişi tarafından kullanılan, Redmi 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 gibi cihazlar da bulunuyor.,
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede kullandığınız bir cihaz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!