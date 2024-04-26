Ses dünyasının önde gelen markalarından biri olan Moondrop, ilk akıllı telefonu olan Moondrop MIAD 01‘i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirketin üst düzey kulak içi monitörleri ve kulaklıklarıyla tanınmasıyla bilinen Moondrop, telefonunda teknik özelliklerden ziyade ses kalitesine odaklanarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Moondrop MIAD 01’in teknik detayları, özellikleri ve fiyatı.

İçindekiler Moondrop MIAD 01 Özellikleri

Moondrop MIAD 01 Özellikleri

MIAD 01, günlük kullanıma uygun ancak profesyonel kullanıcıları da etkileyecek özelliklere sahip bir orta sınıf yonga seti olan MediaTek Dimensity 7050 işlemci üzerine inşa edilmiş durumda. 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ile donatılmış olan telefon, depolama alanını microSD kart yuvası aracılığıyla 2 TB’a kadar daha da genişletebilme imkanı sunuyor.

Cihazın ön tarafında, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik geniş ve kavisli bir OLED ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü standart 1080p seviyesinde ve selfie çekimleri için 32 MP’lik kamera yer alıyor.

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Arka tarafta ise muhtemelen portre modu efektleri için bir derinlik sensörü ile birlikte 64 MP birincil kamera bulunuyor. Telefonun ışıklarını açık tutan 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bir pil ile güçlendirilmiş olduğu belirtiliyor.

Ses konusunda ise MIAD 01 oldukça dikkat çekici özellikler sunuyor. Çift kulaklık jakı, müzik tutkunları için 4,4 mm dengeli jak ve daha geniş uyumluluk için standart 3,5 mm jak ile birlikte geliyor. Ayrıca, telefon Cirrus Logic MasterHIFI DAC’ler tarafından desteklenen dört kanallı bir DAC kurulumu ile donatılmış durumda. Bu sayede yüksek dinamik aralık ve düşük sinyal-gürültü oranıyla mükemmel bir ses kalitesi sunuluyor.

Moondrop, MIAD 01’in fiyatını 350 dolar olarak açıkladı. Bu fiyat, üst düzey ses kalitesine sahip bir telefon arayan ancak bütçesi sınırlı olan müzik tutkunları için oldukça çekici bir seçenek sunuyor. Ayrıca, Moondrop’un ses merkezi uygulaması aracılığıyla ek ses özelleştirmesi imkanı da sunuluyor. Bu özelliklerle MIAD 01, ses tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor ve markanın akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oluyor.