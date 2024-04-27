Günümüzde her evde internet bulunması artık zorunlu hale geldi. Gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde bu oran hala düşük olsa da teknolojini hızına yine de bir şekilde ayak uydurabiliyoruz. İnternet hayatımızın bir parçası olmuşken biz hala taahhütlü ev internet konusunu konuşuyoruz. Peki taahhütsüz ev interneti mümkün mü?

Bu videoda Eren neden TurkNet’i tercih ettiğini, TurNet seçtikten sonra yaşadıklarını ve yeni bir internet servis sağlayıcısı seçerken TurkNet’in sunduğu avantajları en kısa ve anlaşılır şekilde anlatıyor. Peki siz hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsunuz? TurkNet kullananlar memnun mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Adresinizde TurkNet ile ne kadar hız aldığınızı sorgulamak için; https://hwp.to/Altyapısorgulama