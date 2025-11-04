Her yıl milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerlendirme oranı açıklandı. Peki 2026 yılı için bu oran ne kadar oldu, hangi ödemeleri etkileyecek? Yeniden değerlendirme oranı pasaporttan ehliyete, IMEI kayıt ücretinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde ne kadar fark yaratacak? İşte tüm detaylar ve 2026 yılına damga vuracak tahmini yeni ücretler!

Yeniden Değerlendirme Oranı belli oldu! İşte beklenen vergi ve harçlar

Yeniden değerlendirme oranı, 2026 yılı itibarıyla birçok resmi ödeme ve harç kaleminde değişiklik anlamına geliyor. Açıklanan yüzde 25,49’luk oran doğrultusunda pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi ödemeler yeni tutarlarına kavuşacak. Bu oran, doğrudan vatandaşın günlük yaşamına yansıyan mali yükümlülükleri belirlediği için her yıl büyük önem taşıyor.

2026’da uygulanacak tahmini yeni ücretler ise şöyle hesaplanıyor:

Yemek kartı ücreti: 240 TL → 301 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.200 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.254 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.360 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 7.127 TL

3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 10.039 TL

10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 14.144 TL

Yukarıdaki tutarlar yeniden değerlendirme oranı baz alınarak oluşturulan tahmini rakamlardır. Resmî açıklamaların ardından net rakamlar duyurulacak olsa da 2026 yılında pek çok kalemde gözle görülür bir artış yaşanacağı kesinleşmiş durumda.

Vatandaşlar, pasaport veya ehliyet yenileme gibi işlemlerini 2025 yılı bitmeden tamamlayarak artışlardan etkilenmemeyi tercih edebilir. Özellikle IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerde yaşanacak artış, yurt dışından telefon getirmeyi planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir detay olarak öne çıkıyor.

Yeniden Değerlendirme Oranı nedir?

Yeniden değerlendirme oranı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda belirlenen, vergi ve harç tutarlarının güncellenmesinde kullanılan resmi bir ekonomik göstergedir. Temel olarak, yıl boyunca oluşan enflasyonun mali yükümlülüklere yansıtılması amacıyla uygulanır. Bu oran, devletin gelir kalemlerini güncel ekonomik koşullara göre düzenlemesini sağlar.

Belirlenen değerlendirme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Böylece pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve trafik cezaları gibi pek çok ödeme kalemi bu oran üzerinden güncellenir. Kısacası, bu oran devletin yıllık mali ayarlama mekanizmasının temel unsurudur.

