Türkiye’de enerji piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Elektrik faturalarından tedarikçi seçimine kadar birçok başlığı etkileyen bu karar, özellikle bireysel kullanıcılar açısından önemli sonuçlar doğuracak. Yeni serbest tüketici limiti, 2026 yılına girerken elektrik piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Elektrikte yeni dönem! Serbest tüketici limiti düşürüldü!

Elektrikte serbest tüketici limiti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun aldığı kararla 2026 yılı için aylık 500 kilovatsaat seviyesine indirildi. Bu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Daha önce 750 kilovatsaat olarak uygulanan limit, böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesini kapsar hâle geldi.

Yeni serbest tüketici limiti, yalnızca ticari işletmeleri değil, elektrik tüketimi yüksek olan orta ölçekli haneleri de doğrudan ilgilendiriyor. Aylık tüketimi 500 kilovatsaatin üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026 itibarıyla görevli tedarikçiyle sınırlı kalmadan farklı elektrik tedarikçileriyle sözleşme yapabilecek. Bu durum, tüketicilere fiyat karşılaştırma ve daha esnek tarifelere erişim imkânı sunuyor.

Serbest tüketici limiti kavramı, EPDK tarafından belirlenen tüketim eşiğini aşan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Bu statüyü kazanan aboneler, rekabetçi elektrik piyasasının sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Yeni eşik sayesinde bu kapsamda yer alacak abone sayısının ciddi şekilde artması bekleniyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında serbest tüketici limitinin kademeli olarak düşürüldüğü görülüyor. 2000’li yılların başında milyonlarca kilovatsaat seviyesinde olan bu sınır, zamanla binli rakamlara kadar geriledi. 2026 için belirlenen 500 kilovatsaatlik limit, elektrik piyasasında rekabetin daha tabana yayılmasını amaçlayan stratejik bir adım olarak yorumlanıyor.

Düzenlemenin bir diğer ayağında ise üreticiler yer alıyor. EPDK’nın aldığı kararla, elektrik üretim lisansı sahiplerinin piyasada satabileceği üretim oranı yüzde 50 ile sınırlandırıldı. Bu uygulama, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve piyasa dengesini korumayı hedefleyecek.

Türkiye enerji piyasası açısından bakıldığında, serbest tüketici limitinin 500 kWh olarak belirlenmesi hem tüketici bilincini artıracak hem de tedarikçiler arasında daha şeffaf bir rekabet ortamı oluşturacak gibi görünüyor.

