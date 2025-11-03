Yurt dışından telefon getirmeyi düşünen kullanıcılar için IMEI ücreti 2026 yılı itibarıyla yeniden artıyor. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, artış oranı nasıl belirlendi? Yeni ücretler ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2026 yılına ait güncel bilgiler!

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yeni yılda telefon kaydettirme ücreti

IMEI ücreti, Türkiye’ye yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanılabilmesi için ödenmesi gereken yasal kayıt bedelidir. Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenen bu ücret, 2026 yılı için de yeni tutarına kavuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi.

Bu oran, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni harçlara ve vergilere temel oluşturacak. Belirlenen bu orana göre, 2026 yılında IMEI kayıt ücreti 57.241 TL olacak. 2025 yılı başında 45.614 TL olarak uygulanan ücret, yaklaşık 11.600 TL artışla yeni yıla girecek. Bu güncelleme, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için yapılacak işlemlerde dikkate alınması gereken yeni tutarı gösteriyor.

Her yıl yeniden değerleme oranına bağlı olarak belirlenen telefon kayıt ücreti, yurt dışından getirilen cihazların Türkiye’deki kullanımına yönelik düzenlemelerin bir parçası. Bu kapsamda, kullanıcıların cihazlarını kullanmaya başlamadan önce kayıt işlemini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

2026 yılında uygulamaya girecek yeni ücretlerle birlikte, e-Devlet sistemindeki telefon kayıt ekranında da bazı tasarım yenilikleri yapılması planlanıyor. Kullanıcı arayüzünün daha sade hale getirilmesi ve ücret bilgilerine erişimin kolaylaştırılması bu değişiklikler arasında yer alıyor.

IMEI ücreti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni düzenleme yurt dışından telefon getirme planlarınızı etkiler mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.