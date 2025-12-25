PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir aşamaya geçildi. Güvenlik birimlerinin farklı illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adli süreç genişletilerek sürdürülüyor.

PAYCO Elektronik Para A.Ş soruşturmasında 28 kişi göz altına alındı!

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Dosyaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın, “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmaya dayanak oluşturan incelemelerde, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK tarafından hazırlanan analizlerin etkili olduğu aktarıldı. Bu raporlarda, bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme dâhil edildiği tespit edildi.

Soruşturmanın ikinci aşaması kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

PAYCO dosyasında gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni tespitler yapılması hâlinde sürecin genişletilebileceğini belirtti.

