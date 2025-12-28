Ubisoft, dün yaşanan büyük güvenlik ihlalinin ardından Rainbow Six Siege sunucularını ve oyun içi pazar yerini geçici olarak kapattığını resmen doğruladı. Şirket, sorunun tamamen çözülmesi ve sistemlerin güvenli hâle getirilmesi için bu adımın atıldığını açıkladı. Yaşanan olay, Rainbow Six Siege tarihinde görülen en ciddi güvenlik krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rainbow Six Siege sunucuları kapatıldı: Ubisoft’tan kritik hamle

Ubisoft’un doğruladığı Rainbow Six Siege hack olayına dair bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişiler, oyunun önemli bir bölümünü oluşturan sistemlere yetkisiz erişim sağladı.

Hack sırasında saldırganların şu yetkilere ulaştığı belirtildi:

Oyuncuları banlama ve ban kaldırma

Ban bildirimi akışına özel mesajlar gönderme

Tüm oyun içi kozmetik ve içeriklerin kilidini açma

Tüm oyunculara 2 milyar R6 Credits ve Renown tanımlama

Bu durum, oyunun hem rekabetçi dengesini hem de ekonomik yapısını tamamen geçersiz hâle getirdi.

2 milyar R6 Credits’in parasal karşılığı dudak uçuklattı

Ubisoft’un kendi mağazasında 15.000 R6 Credits paketinin fiyatı 99,99 dolar olarak listeleniyor. Bu hesaba göre, 2 milyar oyun kredisinin teorik parasal değeri yaklaşık 13,33 milyon dolar. Şirketin gerçek kaybı ise çok daha içler acısı diyebiliriz.

Hackerların 900 GB veriye eriştiği ve şirketin hem geçmiş hem de mevcut ve gelecekteki projelerinin çalındığı söyleniyor.

Oyuncular cezalandırılacak mı?

Ubisoft, konuya ilişkin yaptığı açıklamada önemli bir noktaya özellikle vurgu yaptı. Buna göre şirket:

Oyun içinde dağıtılan kredileri harcayan hiçbir oyuncunun banlanmayacağı açıklandı.

Gerçekleşen tüm işlemler için geri alma (rollback) süreci başlatıldı.

Oyuncuların gördüğü ban bildirimleri (ban ticker) Ubisoft tarafından tetiklenmedi. Bu sistemin daha önceki bir güncellemede kapatıldığı belirtildi.

Gerçekleşen R6 ShieldGuard ban dalgasının, yaşanan bu olayla herhangi bir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

Ubisoft, sorunun tamamen çözülmesi ve oyuncuların yeniden sorunsuz şekilde oyuna erişebilmesi için yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti.

Sunucular hâlâ kapalı

Haberin yazıldığı an itibarıyla Rainbow Six Siege sunucuları henüz yeniden açılmış değil. Ubisoft, sunucuların ne zaman aktif hâle geleceğine dair net bir takvim paylaşmadı.

Bu olay, yalnızca günlük oyuncuları değil, Rainbow Six Siege’in e-spor ekosistemini ve Ubisoft’un dijital güvenlik altyapısını da doğrudan etkiliyor. Sunucuların kapatılması, şirketin sorunu hafife almadığını gösterse de, oyuncu güveninin nasıl yeniden kazanılacağı merak konusu.

