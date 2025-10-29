Oyun dünyasında yeni bir dönem mi başlıyor? Xbox kullanıcıları uzun süredir yeni nesil konsol haberlerini bekliyordu. Peki, Microsoft bu kez ne planlıyor? Sızan bilgiler, yeni Xbox konsolunun klasik konsol yapısından uzaklaşıp, PC dünyasına daha yakın bir yapıyla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu değişim, oyuncuların oyun deneyimini tamamen dönüştürebilir mi?

Yeni Xbox, hem konsol hem PC deneyimi sunacak!

Xbox cephesinden gelen son bilgilere göre, Microsoft’un yeni nesil cihazı “iki dünyanın en iyisini” bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şirketin üst düzey yöneticileri Phil Spencer ve Sarah Bond’un açıklamaları, yeni modelin hem konsol arayüzü hem de Windows tabanlı bir yapı sunacağını doğrular nitelikte. Bu sistem, tıpkı bir oyun bilgisayarı gibi çalışacak ama aynı zamanda kullanıcılarına klasik Xbox deneyimini koruyacak.

Windows Central’ın raporuna göre, yeni donanım, “özel olarak optimize edilmiş bir Windows oyun bilgisayarı” üzerine inşa edilecek. Kullanıcılar, Steam, Epic Games Store, GOG ve Battle.net gibi platformlardaki oyunlarını doğrudan cihaz üzerinden çalıştırabilecek.

Ayrıca mevcut Xbox Series X/S kütüphanesiyle tam uyumluluk korunacak. Yani, orijinal oyunlardan Xbox 360 dönemine kadar uzanan tüm geriye dönük uyumluluk sistemi bu yeni modelde de aktif olacak. Bu cihazın “PC ve konsolun birleşimi” olarak anılmasının en büyük nedenlerinden biri de, çevrim içi oyunlardaki ücretli abonelik sisteminin kaldırılacak olması.

Yani artık konsol oyuncuları, çok oyunculu oyunları çevrim içi oynamak için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacak. Microsoft, böylece PC oyunculuğu ile konsol deneyimini eşitlemeyi hedefliyor. Bu da Türkiye gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda oldukça olumlu karşılanabilir.

İlginizi Çekebilir: Realme GT 8 ve GT 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Yeni nesil Xbox, yalnızca donanım değil, yazılım tarafında da yenilikçi bir yaklaşım sunacak. Full-Screen Experience adı verilen yeni arayüz, tıpkı ROG Ally X cihazlarında olduğu gibi, hem dokunmatik hem de klasik kontrol desteğiyle kullanılabilecek. Arayüzde daha sade bir tasarım dili, dinamik menüler ve özelleştirilebilir oyun alanları bulunacak.

Microsoft, bu yeni kullanıcı deneyimiyle birlikte Game Pass sisteminde de büyük değişiklikler planlıyor. Detaylar henüz açıklanmamış olsa da, abonelik katmanlarında yeniden yapılandırma yapılacağı konuşuluyor. Yeni konsept, konsolların geleceğini kökten değiştirebilir. Oyuncular artık sadece bir cihaz değil, hem ofis bilgisayarı hem de oyun istasyonu gibi davranan hibrit bir platforma sahip olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Xbox modelinin konsol ve PC birleşimi fikri sizce oyun dünyasında devrim yaratır mı? Türkiye’deki oyuncular bu sistemi benimser mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!