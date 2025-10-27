iPhone 18 serisi için ortaya çıkan yeni iddialar teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Apple, yıllardır eleştirilen RAM farkını sonunda ortadan mı kaldırıyor? Peki iPhone 18 gerçekten 12 GB RAM ile mi gelecek, yoksa yine beklentileri boşa mı çıkaracak? Türkiye’de satışa sunulursa fiyatı ne olur, performans farkı hissedilir mi?

iPhone 18 özellikleri sızdırıldı! Apple şaşırtacak

iPhone 18 modellerinin tamamı, gelen son bilgilere göre, 12 GB RAM ile piyasaya sürülecek. Bu, önceki nesilde yalnızca iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine sunulan bir donanımdı. Yani Apple ilk kez serinin tüm üyelerini aynı performans seviyesine taşıyor. Bu gelişme, özellikle cihazın yapay zekâ tabanlı yeni özelliklerinde büyük fark yaratacak.

Güney Koreli kaynak The Bell tarafından paylaşılan ve sonradan kaldırılan habere göre, iPhone 18 serisi 6 kanallı LPDDR5X RAM teknolojisini kullanacak. Bu bellek tipi, veri aktarım hızını artırarak çoklu görev performansını gözle görülür biçimde iyileştiriyor. Kaynağın haberi kısa sürede silmesi, sızıntının gerçek olabileceği yönünde yorumlandı. Üstelik Apple’ın RAM tedarikçileri olan Samsung ve Micron şu anda 8 GB’lık LPDDR5X üretmiyor, bu da 12 GB seçeneğini daha olası kılıyor.

iPhone 18 ailesinin tamamının 2 nm mimariye sahip yeni işlemcilerle güçlendirileceği de iddialar arasında. Bu sayede hem enerji verimliliği artacak hem de işlemci yükü azalacak. Yapay zekâ temelli fotoğraf işleme, ses tanıma ve otomatik içerik düzenleme gibi özelliklerin çok daha hızlı çalışması bekleniyor. Kısacası iPhone 18, sadece donanım değil, yazılım tarafında da büyük bir sıçrama hedefliyor.

Tasarım tarafında Apple, klasik çizgilerini korurken ince çerçeveli ekran ve daha küçük ön kamera deliğiyle fark yaratabilir. Ayrıca yeni modelin iPhone Air 2 ve katlanabilir iPhone ile aynı lansmanda tanıtılması bekleniyor. Şirketin 2027 stratejisi, daha güçlü ve çeşitlenmiş bir ürün yelpazesi sunmak üzerine kurulmuş durumda. Türkiye pazarı için bu, daha geniş bir fiyat aralığında iPhone deneyimi anlamına gelebilir.

Geçmişte iPhone 17 serisi yalnızca 8 GB RAM sunarak kullanıcıların eleştirisini almıştı. Bu defa Apple, “tüm modellerde eşit performans” anlayışını benimsiyor gibi görünüyor. 12 GB RAM ve 2 nm çip kombinasyonu, yalnızca oyun performansını değil, günlük kullanımda da ciddi fark yaratabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 18 gerçekten 12 GB RAM ile gelirse Apple’ın donanım stratejisini başarılı bulur musunuz? Yeni nesil iPhone’un yapay zekâ performansı sizce fark yaratır mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!