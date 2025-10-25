Almanya’dan gelen elektrikli devrim Türkiye’de başladı! Mercedes CLA 350 4MATIC, sonunda Türkiye yollarına adım attı. Peki bu tamamen elektrikli Mercedes CLA, sunduğu yeniliklerle segmentini nasıl sarsıyor? İşte Mercedes CLA 350 4MATIC özellikleri ve fiyatı!

Yeni Mercedes CLA 350 4MATIC özellikleri neler?

Mercedes CLA 350 4MATIC, markanın yeni nesil MMA platformu üzerinde yükseliyor ve bu sayede 715 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Tamamen %100 elektrikli Mercedes CLA olarak tanıtılan model, 260 kW (yaklaşık 349 hp) güç ve 515 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,8 saniyede ulaşan CLA, 210 km/s maksimum hız sınırıyla performans ve verimliliği bir araya getiriyor.

Yeni nesil gövde tasarımında, markanın yıldız DNA’sı modern çizgilerle yeniden yorumlanmış. İnce LED şeritlerle birbirine bağlanan ön ve arka farlar, aydınlatmalı Mercedes logosu ve yıldız desenli panjur paneliyle araç, geceleri adeta ışık gösterisine dönüşüyor. Yan profildeki gizli kapı kolları ve entegre bagaj spoyleri aerodinamik görünümü tamamlıyor. 0,21 Cd’lik sürtünme katsayısı ise aracın verimliliğinde büyük rol oynuyor.

İç mekanda devrim niteliğinde değişiklikler mevcut. “MBUX Superscreen” adı verilen üç ekranlı konsol sistemi; 10.25 inç dijital gösterge, 14 inçlik merkezi multimedya ekranı ve opsiyonel yolcu ekranıyla adeta bir teknoloji üssü oluşturuyor. Ayrıca, 12.2 inçlik head-up display ve 16 hoparlörlü Burmester ses sistemi gibi opsiyonlar lüksü daha da artırıyor.

İlginizi Çekebilir: Volkswagen Polo Türkiye’den çekilebilir! Peki neden?

Modelin mühendislik tarafında da dikkat çeken detaylar var. 800V elektrik mimarisi sayesinde 320 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunan araç, yalnızca 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil sağlayabiliyor. Ayrıca, yeni nesil ısı pompalı termal yönetim sistemi, batarya, motor ve çevresel ısı kaynaklarını aynı anda kullanarak enerji verimliliğini maksimuma çıkarıyor. Arka kısımda yer alan iki vitesli şanzıman ise hem şehir içi hem otoyol sürüşlerinde yüksek performans sağlıyor.

Mercedes CLA 350 4MATIC fiyatı ne kadar?

Türkiye pazarına özel olarak sunulan Mercedes CLA 350 4MATIC fiyatı 4.690.000 TL’den başlıyor. Opsiyonel donanımlarla bu fiyat 5 milyon TL seviyesine ulaşabiliyor. Bu rakam, elektrikli premium segmentte ciddi bir rekabeti beraberinde getirebilir.

Yeni modelin Türkiye’deki ilgiyi ne ölçüde üzerine çekeceği merak konusu. Ancak hem tasarım dili hem de sürüş teknolojisiyle elektrikli Mercedes CLA, elektrikli otomobil pazarında çıtayı yeniden belirliyor. Üstelik ilerleyen dönemde Türkiye’ye gelecek olan 1.5 litrelik 48V hibrit ve LFP bataryalı versiyonlar, fiyat rekabetini daha da hareketlendirebilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli Mercedes CLA modeli sizce elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirebilir mi? Türkiye yollarında bu yeni nesil CLA’yı görmek ister miydiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!