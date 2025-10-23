Türkiye’de dijital yayın rekabeti hızla büyürken Amazon Prime beklenmedik bir adım attı. Artık NBA maçları Prime Video’da izlenebilecek! Peki bu yeni yayın anlaşması ne anlama geliyor? Amazon Prime kullanıcıları için ne gibi avantajlar sunulacak? Türkiye’deki spor severler bu gelişmeden nasıl etkilenecek?

Amazon Prime NBA haklarını satın aldı!

25 Ekim 2025 itibarıyla Amazon Prime üyeleri, Prime Video üzerinden NBA maçlarını canlı olarak izleyebilecek. Üstelik tüm yayınlar Türkçe anlatım desteğiyle ve ekstra ücret olmadan sunulacak. Bu adım, Prime Video Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Yayınlar yalnızca canlı maçlarla sınırlı kalmayacak; maç özetleri, tekrar yayınları ve özel içerikler de platformda yer alacak.

Bu yeniliğin Türkiye’deki Prime Video ekosistemine ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Uygulamanın arayüzünde de küçük değişiklikler dikkat çekiyor. Prime Video’nun spor sekmesinde artık “NBA Canlı” başlığı öne çıkarılırken, kullanıcılar favori takımlarını takip edebilecek kişiselleştirilmiş bir menüyle karşılaşıyor. Görsel tasarım, basketbol temalı özel arka planlar ve yeni maç takvimi bölümüyle zenginleştirilmiş durumda.

Amazon’un bu hamlesi, son dönemde dijital yayın platformları arasındaki kıyasıya rekabetin yeni bir cephesini oluşturuyor. Netflix ve Disney+ gibi devlerin ardından Prime Video da Türkiye’de spor yayınlarına yönelerek kullanıcı bağlılığını artırmak istiyor. Özellikle abonelik fiyatının sabit kalması ve ek ücret gerektirmemesi, kullanıcılar açısından büyük bir avantaj sunuyor.

Bununla birlikte, yayınların kapsamı konusunda bazı belirsizlikler devam ediyor. Şu anda tüm NBA karşılaşmalarının mı, yoksa yalnızca belirli maçların mı yayınlanacağı netleşmiş değil. Sezon ilerledikçe bu detayların açıklanması bekleniyor. Ancak şimdiden Amazon Prime Türkiye üyeleri, bu yenilik sayesinde büyük bir basketbol şölenine hazır görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Prime Video NBA hamlesi Türkiye’de dijital yayın dengesini değiştirir mi? Spor içeriklerinin bu platforma entegre edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla gelişme için bizi takip etmeyi unutmayın!