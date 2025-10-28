Xiaomi 17 Ultra yolda olabilir! Peki bu yeni amiral gemisi kullanıcılarına neler sunacak? Çin pazarında yıl bitmeden tanıtılması beklenen Xiaomi 17 Ultra, tasarımı ve kamerasıyla büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran sızıntılar, cihazın sınıfında çıtayı bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor.

Xiaomi 17 Ultra kamera özellikleri ve tasarımı sızdırıldı!

Xiaomi 17 Ultra, ortaya çıkan bilgilere göre markanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı kamera sistemine sahip olacak. Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, yepyeni bir 50 MP ana kamera sensörüyle geliyor. Bu sensör, geliştirilmiş in-sensor zoom teknolojisi ve kayıpsız yakınlaştırma kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca telefoto lens ile geçiş sırasında odak kaybını minimuma indirerek kullanıcıya profesyonel düzeyde bir çekim deneyimi sunacak. Telefoto kısmında ise 200 MP çözünürlüklü büyük sensörlü bir periskop kamera bulunacak. Bu sistem, farklı odak uzaklıklarında görüntü kalitesini koruyarak, hem yakın hem uzak çekimlerde yüksek detay sunmayı hedefliyor.

Ayrıca telefoto makro çekim özelliği sayesinde kullanıcılar küçük nesneleri bile net bir şekilde yakalayabilecek. Bu iki yeni lens, yüksek dinamik aralık (HDR) desteğiyle birlikte Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin öncüsü haline gelebilir.

Tasarım tarafında ise cihazın arka panelinde büyük yuvarlak bir kamera modülünün yer alacağı belirtiliyor. Bu modül, önceki modeller olan Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max’teki ikincil ekranın kaldırıldığını gösteriyor. Yani yeni modelde odak tamamen kamera performansına verilmiş durumda. Bu tercih, Xiaomi’nin fotoğraf ve video odaklı bir amiral gemisi yaratma stratejisini de açıkça ortaya koyuyor.

Performans kısmında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle donatılacak olan Xiaomi 17 Ultra, gücünü en yeni nesil yonga setinden alacak. Bu işlemci, özellikle oyun ve yapay zekâ destekli uygulamalarda yüksek performans vaat ediyor. 6.8 inç düz OLED ekran ile 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan model, akıcı bir görüntü deneyimi sağlayacak. Cihazın siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Xiaomi 17 Ultra kamera ve tasarım yenilikleri sizce amiral gemisi liginde fark yaratabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!