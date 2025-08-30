Volkswagen T-Roc Türkiye’de SUV tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki Volkswagen T-Roc ikinci nesli hangi yenilikleri sunuyor? Türkiye’deki kullanıcılar için yeni T-Roc hibrit seçenekleri ne anlama geliyor? İç mekândaki teknolojik değişiklikler beklentileri karşılayacak mı?

Yeni Volkswagen T-Roc tanıtıldı!

Volkswagen T-Roc ikinci nesliyle daha cesur ve sportif bir tasarıma kavuştu. 4373 mm uzunluğa sahip gövdesi ile selefinden 120 mm daha uzun olan model, coupe silueti korurken ön ve arka ışık imzaları, 20 inçe kadar jant seçenekleri ve güçlü renk paletiyle dikkat çekiyor. T-Roc bu tasarım dili, Golf ve Tiguan’dan ayrışarak kendine özgü bir karakter sunuyor.

İç mekânda ise Volkswagen kalite algısını yükseltmeye odaklanmış durumda. 10 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç multimedya ekran, head-up display ve yeni çok işlevli dijital kontrol düğmesi ile Volkswagen T-Roc kullanıcıya premium bir deneyim sunuyor.

Motor seçenekleri açısından Volkswagen T-Roc, Kasım’da satışa sunulacak 1.5 litrelik dört silindirli hafif hibrit motorlarla 114 veya 148 beygir güç seçenekleriyle geliyor. 2025’te ise 2.0 litrelik dört tekerlekten çekişli hafif hibrit versiyonu eklenmesi planlanıyor. Tüm modeller, yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine edilecek.

Asıl yenilik ise 2026’da devreye girecek tam hibrit sistemi. Bu sistem, 134 ve 168 beygir güç seçenekleri sunacak ve arka koltuk altına yerleştirilen batarya sayesinde kısa mesafelerde yalnızca elektrikli sürüş imkânı tanıyacak. Volkswagen T-Roc dört donanım seçeneği (Base, Life, Style, R-Line) ile sunulması, kullanıcıya kişiselleştirme imkânı sağlıyor.

Yeni T-Roc, Golf ve Tiguan arasındaki segmentte, yaklaşık 30 bin sterlinden biraz yüksek bir seviyede konumlanması bekleniyor. Bu durum, Türkiye’de SUV segmentinde rekabeti artıracak ve hibrit teknolojisine geçişi hızlandıracak. İç mekân, motor seçenekleri ve tasarım detayları ile T-Roc, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni T-Roc Türkiye’deki SUV pazarındaki etkisini ve hibrit seçeneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!