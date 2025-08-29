Tesla, Türkiye’de sattığı Model Y SR RWD için fiyat güncellemesine gitti. Daha önce 2.241.000 TL olan başlangıç fiyatına zam yapıldı. Peki Tesla Model Y SR RWD fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan son düzenlemeyle birlikte Tesla Model Y SR RWD için 2.241.000 TL olan başlangıç fiyatı 2.305.500 TL’ye yükseldi. Böylece aracın fiyatına yaklaşık %2,8 oranında zam yapılmış oldu. Diğer yandan Model Y LR RWD ve Model Y LR AWD versiyonlarının başlangıç fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

Tesla’nın Türkiye’deki kullanıcılarına sunduğu indirimli Enhanced Autopilot kampanyası ise ilgi çekmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında sürücüler, gelişmiş otomatik pilot özelliklerine daha düşük maliyetle erişebilecek.

Tesla Türkiye’den son açıklama

Tesla Türkiye, geçtiğimiz günlerde yaptığı bilgilendirmede araç stok durumuna ve özel kampanyalara dair bilgi vermişti. Şirketten gelen açıklama şu şekilde:

“Bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleştirilecektir. (Bu, Ekim ayı öncesinde son listeleme tarihidir). Lütfen, eşleşmesi kalkan araçların hafta içi her gün saat 18:00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceğini unutmayınız. Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür olarak, Enhanced Autopilot (EAP)’ı sınırlı süre için yarı fiyatına sunmaktan heyecan duyuyoruz. 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında EAP, 57.500 TL + KDV fiyatıyla sunulacaktır.”

