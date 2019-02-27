Yeni USB 3.2 standardı kullanıma sunulacak!

Yüksek hızlara ihtiyacımız gittikçe artıyor. Gelişen cihazlar daha büyük boyutlu çıktılar üretirken, bu çıktıların aktarılması amacıyla yüksek hızlar kullanan USB bağlantıları hayatımızın değişmezi olarak karşımıza çıkıyor. USB 3.2 standardı ile bağlantı hızlarımız iki katına çıkacak!

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Bu yıl içinde geçiş yapılacak!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan USB 3.2 standardı bu yıl içerisinde kullanıma sunulacak. Dünya genelinde en fazla kullanılan bağlantı portu USB’nin bu yılda yeni sürümüne geçilmesi bekleniyor. Birçok alanda kullanılan USB bağlantısı, USB 3.0 ve USB 3.1 Gen 1 ile 5 Gbps hızlara ulaşabilirken, USB 3.1 ve USB 3.1 Gen 2 ile 10 Gbps hızlara ulaşabiliyordu.

Yeni nesil USB 3.2, 20 Gbps hızına ulaşabilirken, Tip-C odağında geliştirildiğini söylemeden geçmeyelim. Portta bulunan tüm kanallar yapılan bir güncelleme ile birlikte kullanılabilirken, bu portların kullanılması 2X10 Gbps olarak karşımıza çıkıyor. Bu hızların teorik hızlar olduğunu ve laboratuvarlarda ölçüldüğünü söyleyelim.

USB 3.2 standardına geçişlerin 2020 yılını bulacağı söyleniyor lakin bu yıl çevre birimleri hariç ana birimlerin bu standarda geçmesi bekleniyor.