Yerli otomobil girişimi Togg, elektrikli araç sektöründe daha güçlü bir pozisyona mı hazırlanıyor? Uzun zamandır merak edilen batarya tarafında kritik bir gelişme yaşandı. Peki Togg için bu yenilik ne ifade ediyor, kullanıcıya nasıl yansıyacak ve Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarını nasıl değiştirecek?

Togg batarya üreticisinden güzel haber geldi!

Togg’un tek batarya ortağı olan Farasis, 2026 yılında üçüncü nesil yarı katı hâl batarya hücrelerinin seri üretimine başlayacağını açıkladı. Bu hücreler 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşarak elektrikli otomobiller için büyük bir verimlilik vaat ediyor. Eğer araçlarda bu hücreler kullanılırsa, 88,5 kWh kapasiteli mevcut bataryaların ya ciddi oranda hafiflemesi ya da aynı ağırlıkta 100 kWh üzerinde enerji depolaması mümkün olacak.

Türkiye’de elektrikli otomobil kullanıcıları için bu durum, menzil kaygısının azalması ve daha uzun yolculukların tek şarjla yapılabilmesi anlamına geliyor. Şirket, böylece hem yerli üretim gücünü hem de teknolojik avantajlarını artırarak global rakiplerine daha sağlam bir yanıt verebilir. Kullanıcı açısından bakıldığında ise bu, daha az şarj molası ve daha yüksek performans demek.

Farasis, bir dönem Çin’in en büyük 10 batarya üreticisinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak 2024 yılında %28,9 oranında gelir kaybı yaşadı. Toplam 3,94 GWh’lik batarya satışının neredeyse %80’i doğrudan Togg için yapılmıştı. Bu da firmanın ne kadar büyük ölçüde yerli üreticiye bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin 2025’te Guangdong merkezli bir yatırım grubuna devredilmesi ise yeni stratejik adımların habercisi olarak görülüyor.

Bu gelişmeler ışığında firma, gelecekte yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da daha iddialı bir oyuncu olma şansı bulabilir. Özellikle Farasis’in Türkiye’de 2026’da hücre üretimine başlaması beklentisi, ülkemiz için stratejik bir kazanım olarak yorumlanıyor. Batarya üretiminin Türkiye’de yapılacak olması, hem tedarik zincirinde güvenlik sağlayacak hem de Togg araçlarının maliyet avantajı elde etmesine imkân tanıyacak.

Şirket ile Farasis arasındaki bu yeni dönem, elektrikli otomobil teknolojilerinde önemli bir sıçrama yaratabilir. Türkiye’de kullanıcıların daha uzun menzil, daha hafif araçlar ve daha dayanıklı bataryalarla tanışması yakın görünüyor. Bu aynı zamanda yerli otomobil projesinin gelecekteki rekabet gücünü de pekiştirecek.

Togg için bu yeni batarya adımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yerli otomobilin global sahnedeki şansı artar mı?