Alibaba ve Aliexpress alışverişlerine vergi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Aliexpress ve Alibaba’dan alınan ürünler için vergi alınmasıyla ilgili bir çalışma yapacaklarını söyledi.

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Zarfta gelen ürünlere vergi yolda!

Vergi Konseyi 134. Genel Kurulunda konuşma yapan Berat Albayrak, yurt dışından alınan ve zarfların içinde gelen ürünler için vergilendirme çalışması yapacaklarını açıkladı. Mektup zarflarının içinde neler geliyor neler diyen Albayrak, “Kendi yerli ekonomimizi desteklemek ve adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12’den 1-2’ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye’de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler.” dedi.

Konuşmasına bu yıl içinde bu konuda bir adım atacağız diyerek devam eden Albayrak, bu konunun yasallık çerçevesinde olmadığını ve bu yıl içinde konu hakkında güçlü refleksler vereceğini söyledi. Tüketiciler tarafından tercih edilen Alibaba ve Aliexpress’ten gelen ürünlerin sarı zarflar içinde geldiği belirlenirken, bu zarfların dikkatleri üzerine çektiği sanılıyor.

Bilindiği gibi 22 Euro ve üzerinde yurt dışından alınan ürünler için gümrük vergisi uygulanıyor. Bu vergi yüzde 18 ve 20 arasında değişkenlik gösteriyor. 22 Euro’nun altındaki hiçbir üründen vergi alınmazken, ülkemizde üretilen bir ürünü dışarıdan aldığımız gümrük vergisi yüzde 20’ye çıkıyor.