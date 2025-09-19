Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Karsan, elektrikli ve otonom araçlar alanındaki küresel başarısını İsveç’e taşıyor. Şirketin teknoloji ortağı ADASTEC ile birlikte geliştirdiği, dünyanın ilk Seviye 4 otonom elektrikli otobüsü olan Karsan e-ATAK, İskandinav ülkesinin yollarında hizmet vermeye başladı. Bu gelişme, toplu taşıma sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak kabul ediliyor.

Karsan e-ATAK İsveç Yollarına Çıktı: Sürücüsüz Toplu Ulaşım Dönemi Başladı

Karsan e-ATAK otobüsü, daha önce Vy Buss’a teslim edilmişti ve şimdi ise Vy Buss’un bağlı olduğu İsveç’in önde gelen toplu taşıma operatörü Västtrafik ile ortak bir projede kullanılıyor. Göteborg şehrinde düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle yolcu taşımacılığına başlayan araç, otonom sürüş kabiliyetleriyle ulaşım güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Karsan, global arenada inovatif çözümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Japonya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren marka, dünya genelinde 27 farklı ülkede 2.000’den fazla elektrikli aracıyla hizmet veriyor. Şirketin bu başarısının temelinde, çevreci ve teknoloji odaklı yaklaşımı yatıyor.

Otonom teknolojisi ile donatılmış olan Karsan e-ATAK modeli, çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunarken aynı zamanda sürücüsüz otobüs kavramını gerçeğe dönüştürüyor. Seviye 4 otonomi seviyesi, aracın karmaşık şehir içi güzergahlarda bile insan müdahalesi olmadan hareket edebilmesini sağlıyor. Bu durum, kent içi ulaşım sistemlerinde dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

İsveç’teki bu yeni proje, Karsan‘ın uluslararası pazardaki gücünü pekiştirirken, otonom araçlar konusundaki liderliğini de tescilliyor. Teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Karsan, geleceğin akıllı ulaşım sistemlerinin şekillenmesinde aktif bir rol oynuyor. Bu başarılı entegrasyon, diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Karsan e-ATAK, bu alandaki öncü projelerle adından söz ettiriyor.

