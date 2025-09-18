Bugün itibarıyla, Türkiye’deki internet kullanıcıları için bir dönemin sonu gibi görünen bir gelişme yaşandı. Popüler canlı yayın platformları, ani ve beklenmedik bir erişim engeliyle karşı karşıya kaldı.

Canlı Yayın Platformları Karanlığa Gömüldü: Milyonları Etkileyen Şok Engel!

Twitch, Kick ve benzeri birçok hizmetin yayınlarına erişim sağlanamaması, binlerce yayıncıyı ve milyonlarca izleyiciyi internet dünyasında adeta bir boşluğa sürükledi. Durumun hızla yayılmasıyla birlikte, kullanıcılar bu soruna çözüm bulmak için DNS ve VPN gibi alternatif yollara yöneldi. Ancak, bazı internet servis sağlayıcıları bu yöntemlerin de önüne geçerek erişimi tamamen imkansız hale getirdi. Bu durum, canlı yayın ekosisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu erişim engelinin doğrudan canlı yayın platformlarına getirilmediği anlaşıldı. Asıl hedefin, bu platformların yayın akışını sağlamak için kullandığı Amazon sunucuları olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, “live-video.net” isimli sunucu adresinin, 16/09/2025 tarihli ve 2025/134 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği belirtildi.

Bu durum, canlı yayın platformlarının neden aniden kullanılamaz hale geldiğini net bir şekilde açıklıyor. Birçok yayıncılık hizmeti, video içeriklerini izleyicilere ulaştırmak için bu altyapıyı kullanıyor.

Erişim engelinin arkasındaki sebep belirsizliğini korusa da, kararın bir devlet kurumundan gelmesi tartışmaları alevlendirdi. Canlı yayın sektörünün geleceği hakkında endişeler artarken, bu durumun küresel teknoloji devleri ile yerel otoriteler arasındaki potansiyel çatışmaları da gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bu erişim engeli, milyonlarca insanın günlük eğlence ve bilgi kaynağını doğrudan etkilerken, yayıncıların gelir kapılarını da kapatmış oldu. Konunun hukuki boyutu ve olası yasal adımlar merakla bekleniyor. Canlı yayın dünyası bu şok edici gelişmeyle birlikte bir belirsizlik sürecine girdi.

