Toyota, yeni Toyota Prius PHEV‘i Japonya’da piyasaya süreceğini ve aracın önümüzdeki hafta 15 Mart’ta satışa sunulacağını duyurdu. Beşinci nesil Prius geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılmıştı ve araç yeni bir tasarım ve geniş bir yelpazede yeni özelliklerle geliyor.

Prius, 1997 yılında Japonya’da ilk kez piyasaya sürüldüğünde dünyanın ilk seri üretim hibrid otomobili olmuş (2000 yılından itibaren ihraç edilmektedir) ve teknolojinin gelişerek geniş bir Toyota model yelpazesine girmesinin yolunu açmıştır. Model Japonya’daki Tsutsumi fabrikasında üretiliyor.

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Toyota, ‘Hybrid Reborn‘ konsepti altında geliştirilen yeni modelin “rafine” sürüş ile yüksek performansı bir arada sunduğunu ve modelin çevre dostu bir otomobil olarak temel gücünü koruduğunu iddia ediyor.

Beşinci nesil iki litrelik plug-in hibrit sistem 164 kW (223 PS) maksimum güç ve 6,7 saniyede 0-100 km/s hızlanma sağlıyor. Otomobil, 17 inç lastiklerle donatıldığında bir litre yakıtla 126 km ve sadece batarya gücüyle 105 km mesafe kat edebilir, bu da onu günlük kullanım ve uzun mesafeli yolculuklar için uygun hale getirir. Bu, bir önceki modele göre %75’lik bir iyileşme anlamına geliyor.

Araç, batarya modunda yılda 1.250 km’ye kadar sürüş için yeterli güç sağlayan ikinci nesil bir güneş enerjisi şarj sistemi ile donatılmış. Fiyatı ise 4,6 milyon JPY (33.900 dolar).