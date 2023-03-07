Lamborghini, yeni Lamborghini LB744 hibrit hakkında bazı ayrıntıları açıkladı, otomobil 1.000 beygir gücünden fazla güçle gelecek.

Aventador’un halefi birçok kez açık alanda görüntülendikten sonra şimdi Lamborghini tarafından resmi olarak detaylandırıldı. Kod adı LB744 olan model, plug-in hibrit bir güç aktarma organı kullanıyor ve kısa süreler boyunca sıfır emisyonla hareket edebiliyor.

Lamborghini’ye göre, aracın ortasına koltukların arkasına monte edilmiş yepyeni bir doğal emişli 6,5 litrelik V12 motor ve üç elektrik motorunu birleştiren LB744, 1.015 ps veya 1.001 hp/747 kW’lık bir kombine çıkışa sahip olacak. Bu da onu orijinal Bugatti Veyron kadar güçlü kılıyor.

Geleneksel süper spor otomobiller ile hiper otomobiller arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Aventador’un halefi, selefine kıyasla 180 derece döndürülmüş bir motora sahip. Ağırlığı 218 kg (481 lbs) veya önceki V12’den 17 kg (37 lbs) daha az olan bu motor 9.250’de 825 ps (813 hp/607 kW) güç üretiyor. Tork 725 Nm (535 lb-ft) olarak derecelendirilmiştir ve değirmen 9.500 rpm’ye kadar devirlenebilir.

Onu destekleyen ve yukarıda bahsedilen kombine çıkışa katkıda bulunan üç elektrik motoru vardır. Bunlardan ikisi ön tarafa monte edilmiş ve her biri bir tekerleği çalıştırırken, üçüncüsü çift kavramalı sekiz vitesli otomatik şanzımanın üzerinde konumlandırılmış.

Gerektiğinde arka tekerleklere güç verir, marş motoru ve jeneratör olarak iki katına çıkar ve akü aracılığıyla ön motorlara enerji besler. Motorlar şanzıman tüneli içine yerleştirilmiş bir lityum-iyon batarya paketi tarafından besleniyor.

Ayrıca bkz: Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Limiti Yeniden Ayarlandı!

Lamborghini, yeni süper otomobilinin sıfır emisyonlu menzilini açıklamamakla birlikte, kısa mesafelerde batarya gücünü ve iki ön motoru kullanarak hareket edebileceğini söylüyor. Bu da onu tamamen sessiz modda sürerken önden çekişli bir makine haline getiriyor. Geri vites aynı ön motorlar tarafından sağlanıyor, ancak daha fazla yol tutuşa ihtiyaç duyulduğunda üçüncü motor devreye girerek arka aksı harekete geçirebiliyor.

Başka bir deyişle, düşük kavrama koşullarında geri giderken elektrikli dört çeker bir makine. Fişe takıldığında bataryayı şarj etmek yaklaşık 30 dakika sürüyor ve ayrıca rejeneratif frenleme altında hareket halindeyken veya doğrudan V12 motordan sadece altı dakika içinde elektronları yudumlayabiliyor.

Model, Miura’dan Aventador’a kadar ikonik öncüllerinin mirası üzerine inşa edilecek ve adı, tasarımı ve diğer ilginç detayları ilerleyen zamanda açıklanacak.