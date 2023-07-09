Nintendo’nun gelecek nesil Switch konsolunun piyasaya sürülmesi yakın olabilir. Çin yatırım web sitesi MoneyDJ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nintendo’nun 2024’ün ilk çeyreğinde yeni konsolunu piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu bilgiler, metal kasa üreticisi Hongzhun’un satışlarının yılın ikinci yarısında artış göstereceği tahmininde bulunulmasıyla birlikte ele alındı. Bu tahminlerin takvim yılı veya mali yıl için mi olduğu netlik kazanmamış olsa da, bu bilginin doğru olması durumunda, Nintendo’nun yeni konsolu hakkında daha fazla bilgiye yakında sahip olabileceğiz.

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MoneyDJ, geçmişte 2016’da NX kod adı ile bilinen Nintendo Switch üretimi hakkında doğru bilgiler paylaşmış bir kaynak. Bu yüzden, bugün açıklanan bilgilerin gerçekliği konusunda bir miktar güven olabilir.

Resmi açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda, Nintendo’nun 2024’ün ilk çeyreğinde bir ürün piyasaya sürme planı, Mayıs ayında yapılan açıklamalarla uyumlu görünüyor.

Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, 31 Mart 2024’e kadar yeni bir donanımın piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda, konsolun duyurusunun ardından hızlı bir piyasaya sürme olasılığı da yüksek. Geliştirme kitlerinin bazı geliştiricilere dağıtıldığına dair söylentiler, resmi bir duyurunun yakın gelecekte yapılabilir olacağını düşündürüyor.