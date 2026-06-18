Babalar, gün boyu hayatın ve işin sorumluluklarını omuzlarken, kendilerine ayırdıkları o kısa ve değerli zaman dilimlerinde en pürüzsüz deneyimi hak eder. Akşam koltuğa yaslanıp favori dizinin yeni bölümünü izlemek veya çocuklarıyla rekabetçi bir mobil oyun maçına dalmak, modern babaların en çok tercih ettiği rahatlama yöntemlerinin başında geliyor. Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğüyle yer alan Black Shark tablet serisi, babaların kendilerine ayırdığı bu anları donanımsal aksaklıklarla bölünmeden, tam anlamıyla keyfe dönüştürmek için tasarlandı.

Kısıtlı Zamanda Maksimum Performans Babaların gün içindeki yorgunluğu atmak için ekrana baktığı anlarda yaşanan cihaz donmaları, takılmalar veya pilin aniden tükenmesi, dinlenme hevesini yarıda bırakır. Black Shark tabletler, yüksek donanım gerektiren görevlerde bile gücünü stabil tutarak bu can sıkıcı kesintileri ortadan kaldırır. Sahip olduğu güçlü işlemci mimarisi, ister yüksek çözünürlüklü bir aksiyon filmi izlenirken ister yoğun grafikli bir strateji oyunu oynanırken, ilk dakikadan son saniyeye kadar aynı akıcılığı sunar. Bu istikrarlı performans sayesinde babalar, cihazın hız sınırlarına takılmadan anın ve eğlencenin tadını çıkarır.

EVOFONE Güvencesiyle Yıllara Meydan Okuyan Bir Hediye Babalar Günü’nde alınan bir teknoloji hediyesinin asıl değeri, yıllar geçse de ilk günkü performansıyla babaların elinin altında olmaya devam etmesidir. Black Shark tablet serisi, bu uzun ömürlü donanım yapısının yanı sıra EVOFONE’un Türkiye genelindeki yetkili servis ağı ve orijinal yedek parça desteğiyle güvence altına alınıyor. Eğlence ve üretkenliği bir araya getiren bu cihazlar, babalar için sadece bir gün değil, uzun yıllar keyifle kullanılacak bir hediye alternatifi oluşturuyor.