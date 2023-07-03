Yeni Nintendo Switch henüz resmi olarak duyurulmasa da, ilk oyun geliştirme stüdyolarının Nintendo’dan bir sonraki konsol için geliştirme kitlerini aldıkları görülüyor. Bu da yeni konsolun tanıtımının yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

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Geçmişte doğru sızıntılar yaptığı bilinen ve Metroid Dread’in varlığını resmi duyurudan önce doğrulayan Nash Weedle, bir İspanyol geliştirme stüdyosunun Nintendo Switch’in halefi için geliştirme kitine sahip olduğunu belirtti. Bu, geliştirici ile Nintendo arasındaki ilişkinin arttığını gösteriyor ve yeni konsolun son geliştirme aşamalarında olduğumuz anlamına geliyor. Nash Weedle’ın önceki sızıntıları dikkate alındığında, bu İspanyol stüdyosunun, Metroid serisinin en son 2D oyunlarının yaratıcısı olan MercurySteam olabileceği düşünülüyor.

Leak Express: ⚠️El kit de desarrollo de Switch 2 ha llegado a España. Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola. pic.twitter.com/E6JjUAAlEa — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) July 1, 2023

Geçtiğimiz hafta, Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Nintendo Hesap sisteminin bir sonraki konsola geçişi kolaylaştırabileceğini ve yeni konsolun mevcut Switch ile geriye dönük uyumlu olacağını belirtmişti. Ek olarak, Nintendo’nun yeni konsolu, performans açısından PlayStation 4 ve Xbox One’a yakın olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu, Nintendo’nun son teknoloji donanımı kullanmadığı bilinen bir stratejisi olduğu için büyük bir sürpriz değil.