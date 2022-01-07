Yeni Nesil iPhone SE İçin Kötü Haber: Eski Tasarım Değişmeyebilir!

Apple’ın sevilen serisi iPhone SE’nin ilk nesli, 31 Mart 2016’da duyurulmuştu. iPhone 6 ile beraber Apple telefonlarda büyük ekranlara geçişin başladığı bir dönemde iPhone 5S’in tasarımı ile tanıtılan birinci nesil iPhone SE, daha küçük boyutlu bir telefon isteyen ancak performanstan taviz vermek istemeyen kullanıcılar tarafından oldukça sevilmişti. Firma, 2020 yılında tanıtıtığı 2. nesil iPhone SE modelinde de önceki neslin ayak izlerini takip etti ve iPhone 11 serisinin donanım özelliklerinin birçoğunu iPhone 8’in kasasında sunmayı başardı. iPhone 11’e göre oldukça uygun bir fiyatla satışa çıkan iPhone SE 2. nesil de aynı şekilde sevildi.

Cihazın 3. neslinin ayak sesleri de bir süredir duyulmakta. Bu yıl tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone SE ile, 2. nesilde oldukça eleştirilen tasarım konusunda bir değişiklik yapılacağı neredeyse kesindi. Ancak son gelen haberler, 3. nesil iPhone SE modelinin 2017 yılından kalma iPhone 8 ile aynı tasarımı paylaşacağını gösteriyor.

Tasarım Değişikliği 2024’e Ertelenmiş Olabilir!

Çerçeveli tasarımların sıkça görüldüğü bir dönemde cihazın 1. nesli tasarım yönünden tepki çekmemişti. Bilakis, birçok kullanıcı köşeli tasarımı ve avuca sığan bir telefon olması nedeniyle cihazı çok sevmişti.

Ancak 2. nesil için aynı şeyleri söylemek zor. 2020 yılında tanıtılan cihaz, giriş seviye Android cihazlarda bile ekran çerçevelerinin neredeyse hiç kalmadığı bir dönemde oldukça kalın ekran çerçeveleriyle satışa çıktı. 4.7 inç büyüklüğündeki kalın çerçevelere sahip ekran, hem çerçevesiz cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların hem de büyük ekran isteyen kullanıcıların başka modellere yönelmesine neden olmuştu.

Cihazın yeni neslindeki olası bir tasarım değişikliği teknoloji çevrelerini hareketlendirmişti. Fakat son gelen haberler cihazı sabırsızlıkla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

“Güncelleme! iPhone XR/ 11’e büyük oranda benzeyen ancak daha küçük bir ekran boyutuna sahip olması beklenen iPhone SE’nin tanıtım tarihi 2024’e ertelendi. 2022 yılı içinse güncellenmiş donanım özellikleri ve 5G desteğine sahip, ancak 2020 model ile aynı tasarımı paylaşan bir cihaz duyurulacak.“

Bu sözler Apple ürünleri konusunda isabetli sızıntılarıyla bilinen Dylan adlı Twitter kullanıcısına ait. Anlaşılan o ki, 2022 yılında çıkan bir cihazda 2017 yılından kalma bir tasarımı göreceğiz. Bu kararın, cihazın satışlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini söylemek mümkün.



Yine de bu bilgilerin şimdilik sadece iddia düzeyinde olduğunu ve tanıtım tarihi yaklaştıkça bu bilgilerin değişebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2022 yılında, tasarımı 5 yıl öncesine ait bir cihazı kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Yeni Nesil iPhone SE, Android Kullanıcılarının Aklını Çelebilir!