Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!

Need for Speed hayranlarını üzecek haber geldi. Ortaya çıkan haberlere göre EA‘in asıl odak noktasında şu an için Battlefield yer alıyor.

Geliştirici firma Criterion şimdilik Need for Spped için çalışmayacak!

Oyun dünyasında yarış oyunlarına olan ilgi eskisi gibi değil ne yazık ki. Ana akım olmaktan çıkan bu oyunlar artık daha geri planda kalıyorlar. Yarış oyunu denilince akla gelen ilk serilerden olan Need for Speed oyunları da bu durumun olumsuz etkileri ile karşılaştı. Gün geçtikçe geri plana atılan oyun, EA‘in dahi ana markaları arasında yerini kaybetti. Serinin altın çağlarına tanık olan Criterion firmasıyla tekrardan anlaşan EA, görünüşe göre bu sene için yeni bir yarış oyunu çıkarmayı düşünmüyor.

Gelen bilgilere göre EA, Criterion firmasının Battlefield 6′ya yoğunlaşmasını istiyor. Yarış oyunlarına olan ilginin azalmasının bunda etkisi büyük ne yazık ki. Burnout serisi ile de adından söz ettiren firmanın aksiyon FPS oyununda yapacağı etkiler merak ediliyor. Her ne kadar Criterion tek geliştirici firma olmayacak olsa da, oyun için yapacağı etkiler ilginç olabilir. Yeni nesil Need for Speed oyunu için en yakın tarihin ise 2022 olacağı tahmin ediliyor.