Haber
Lenovo, yeni ThinkPad ve ThinkVision modelleriyle her yerden iş yapma imkanı sunuyor
Lenovo, 11. nesil Intel Core vPro işlemcilere ve AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilere sahip olan yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Thunderbolt 4 profesyonel monitöre sahip olan ThinkVision P40w-20; 5G WWAN ve Intel Wi-Fi 6E gibi özelliklere de sahip.
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Profesyonel kullanıcılara iş hayatında destek olmak için Full HD web kamerası
Full HD web kamerası, düşük mavi ışık seçeneği ve Dolby Vision özelliğine sahip gelişmiş ekran ve kullanıcıya dönük olarak konumlandırılmış Dolby Audio hoparlör sistemi; ses konusunda da mobiliteye ek olarak kaliteye de öncelik verildiğini gösteriyor. “Dünyanın ilk Thunderbolt 4 profesyonel monitörü” olan yeni ThinkVision P40w-20 monitör; kapsamlı port seçenekleriyle de tam bir iş istasyonu konumunda.
Yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarlar, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun konfigürasyonu seçme imkanı tanıyor. 11. Nesil Intel Core vPro işlemci veya en yeni AMD Ryzen 5000 Serisi mobil işlemci gibi donanım seçeneklerinin yanı sıra; siyah ve fırtına grisi gibi renk seçenekleri de mevcut. ThinkPad P14s mobil iş istasyonları, modele bağlı olarak AMD Radeon veya NVIDIA ekran kartıyla da yapılandırılabiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda ayrıca, bazı modellerde kullanım kolaylığı için güç düğmesine entegre edilen; “Match on Chip” parmak izi okuyucu gibi güvenlik seçenekleriyle giriş yapılabiliyor.
Thinkpad, hangi özellikleriyle öne çıkıyor
ThinkPad T Serisi, kreatif işler yapan kullanıcıların üretkenliğini artırmaya yönelik ürünler sunuyor. Konfigürasyon seçenekleri, sağlık sektörü için özel tasarlananlar dahil olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına uygun donanım seçenekleri sağlıyor. ThinkPad T14 i, aynı zamanda mikrop oluşumunu önleyen yüzey kaplaması dahil olmak üzere; sağlık çalışanlarına özel tasarlanan özellikleri bünyesinde barındırıyor. RFID okuyuculu FIPS-201 uyumlu parmak izi okuyucusu ve isteğe bağlı Gizlilik Korumalı ekran; gizli hasta verilerinin daha iyi korunmasına yardımcı oluyor. ThinkPad T serisi ürün grubu, 11. Nesil Intel Core vPro işlemcili ThinkPad T14s i, T14 i ve T15 modellerini; ve AMD Ryzen 5000 Serisi Mobil İşlemcili ThinkPad T14s ve T14 modellerini bünyesinde barındırıyor.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Giyilebilir Cihaz Pazarının birincisi oldu.
Huawei bileğe takılan giyilebilir cihaz pazarının, IDC 2020 Q2 raporuna göre birinciliğe sahip. Ayrıca akıllı giyilebilir ürünler geliştirmeye başladığı ilk günden; “kullanıcılara yenilikçi ürünler sunma” felsefesine bağlı kaldığını belirtti.
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HUAWEI Watch GT Serisi
Huawei akıllı giyilebilir cihazlar alanında başarılara imza atıyor. Watch GT Serisi’nde ilk akıllı saat üretiminden bu yana başarılı performans gösterdi. Özellikle uzun ömürlü pille desteklenen, doğru veri izleme ile HUAWEI Watch GT Serisi tüketicilerine gerçek zamanlı ve kullanışlı bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunarak, sağlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmeye yönelik destekleri oldu.
Huawei, kullanıcı deneyimini yükseltmek için birçok araştırmaya yatırım yapıyor. Bu keşifler ve gelişmeler Huawei’nin bugünün giyilebilir pazarında başarılı olmasını sağlıyor. Huawei portföyünde akıllı saatlere ek olarak, akıllı bileklikler, akıllı gözlükler ve diğer kategoriler de var.
iOS ve Android cihazlarla Uyumlu!
Huawei Watch GT 2 Pro, iOS veya Android akıllı telefonla hızlı ve kolay bir şekilde eşleşiyor. Android cihazlar için, Huawei cihazının paketinde basılı olan QR kodunu taratmak veya Huawei AppGallery’den uygulamayı indirmek yeterli.
İOS kullanıcıları için, Huawei Watch GT 2 Pro iOS cihazlarla kolayca eşleşiyor. Ayrıca, Huawei Watch GT 2 Pro müşterilerinin yapması gereken, Huawei Health uygulamasını App Store’dan indirmek.
Finans
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Dell Technologies yıl çeyreği kazancında özellikle bilgisayar taleplerinin getirdiği bir artış raporladı. 2020 son çeyreğinde 26.11 milyar Dolar ile geçen yıla göre %9 fazla gelir elde eden firma; 1.34 milyar Dolar ise kazanç açıkladı. Yılın geneli için ise firmanın 94.22 milyar Dolar gelirden 3.5 milyar Dolar kazancı var. Bu sayı önceki seneye göre ise %2 artış demek.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 864-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Ayrıca firma diğer alanlarla birlikte 2020 yılında toplam 50.3 milyon bilgisayar satışıyla rekor gelir elde etmiş durumda. Böylelikle 2020 son çeyreğinde bilgisayarların getirdiğini 13.8 milyar gelir önceki yıla göre %17 artış sağlıyor. Bu alanda yıl bazındaki gelir ise 48.4 milyar Dolar.
Altyapı kısmında ise karışık sonuçlar görebiliyoruz. Bu kısımdaki gelir %2 azalmış görülebilirken; sunucu ve ağ kazançları %3 artış gösteriyor. Çeyrek bazında bu alandaki kazancı 1.2 milyar olan firmanın geliri 8.8 milyar olarak görülebiliyor. Tüm yılda ise bölümün geliri 32.6 milyar.
Biraz karışık gözükse de kısaca Dell firmasının genel anlamdaki performansında gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte talebin son on yılın tepesinde olduğunu düşünürsek bu bir sürpriz de değil.
Öyle ki Gartner tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 son çeyreğinde 79.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu da 2019’a göre %10.7’lik bir artış demek. Yılın genelinde ise satılan 275 milyon bilgisayar satışıyla da geçmiş yıla göre %4.8 artış görülebiliyor. Araştırmaya göre dünya çapındaki satıcılarda ilk üç sıra ise değişmiyor. Bunlar ise sırasıyla Lenovo, HP ve Dell olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak Covid ile bu alanda gördüğümüz gelişimin bu yılda da devam edeceğe benzediğinin altını çizelim.
Genel
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
Need for Speed hayranlarını üzecek haber geldi. Ortaya çıkan haberlere göre EA‘in asıl odak noktasında şu an için Battlefield yer alıyor.
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Geliştirici firma Criterion şimdilik Need for Spped için çalışmayacak!
Oyun dünyasında yarış oyunlarına olan ilgi eskisi gibi değil ne yazık ki. Ana akım olmaktan çıkan bu oyunlar artık daha geri planda kalıyorlar. Yarış oyunu denilince akla gelen ilk serilerden olan Need for Speed oyunları da bu durumun olumsuz etkileri ile karşılaştı. Gün geçtikçe geri plana atılan oyun, EA‘in dahi ana markaları arasında yerini kaybetti. Serinin altın çağlarına tanık olan Criterion firmasıyla tekrardan anlaşan EA, görünüşe göre bu sene için yeni bir yarış oyunu çıkarmayı düşünmüyor.
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Gelen bilgilere göre EA, Criterion firmasının Battlefield 6′ya yoğunlaşmasını istiyor. Yarış oyunlarına olan ilginin azalmasının bunda etkisi büyük ne yazık ki. Burnout serisi ile de adından söz ettiren firmanın aksiyon FPS oyununda yapacağı etkiler merak ediliyor. Her ne kadar Criterion tek geliştirici firma olmayacak olsa da, oyun için yapacağı etkiler ilginç olabilir. Yeni nesil Need for Speed oyunu için en yakın tarihin ise 2022 olacağı tahmin ediliyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Huawei Giyilebilir Cihaz Pazarının birincisi oldu.
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
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