Lenovo, yeni ThinkPad ve ThinkVision modelleriyle her yerden iş yapma imkanı sunuyor

Lenovo, 11. nesil Intel Core vPro işlemcilere ve AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilere sahip olan yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Thunderbolt 4 profesyonel monitöre sahip olan ThinkVision P40w-20; 5G WWAN ve Intel Wi-Fi 6E gibi özelliklere de sahip.

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Profesyonel kullanıcılara iş hayatında destek olmak için Full HD web kamerası

Full HD web kamerası, düşük mavi ışık seçeneği ve Dolby Vision özelliğine sahip gelişmiş ekran ve kullanıcıya dönük olarak konumlandırılmış Dolby Audio hoparlör sistemi; ses konusunda da mobiliteye ek olarak kaliteye de öncelik verildiğini gösteriyor. “Dünyanın ilk Thunderbolt 4 profesyonel monitörü” olan yeni ThinkVision P40w-20 monitör; kapsamlı port seçenekleriyle de tam bir iş istasyonu konumunda.

Yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarlar, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun konfigürasyonu seçme imkanı tanıyor. 11. Nesil Intel Core vPro işlemci veya en yeni AMD Ryzen 5000 Serisi mobil işlemci gibi donanım seçeneklerinin yanı sıra; siyah ve fırtına grisi gibi renk seçenekleri de mevcut. ThinkPad P14s mobil iş istasyonları, modele bağlı olarak AMD Radeon veya NVIDIA ekran kartıyla da yapılandırılabiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda ayrıca, bazı modellerde kullanım kolaylığı için güç düğmesine entegre edilen; “Match on Chip” parmak izi okuyucu gibi güvenlik seçenekleriyle giriş yapılabiliyor.

Thinkpad, hangi özellikleriyle öne çıkıyor

ThinkPad T Serisi, kreatif işler yapan kullanıcıların üretkenliğini artırmaya yönelik ürünler sunuyor. Konfigürasyon seçenekleri, sağlık sektörü için özel tasarlananlar dahil olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına uygun donanım seçenekleri sağlıyor. ThinkPad T14 i, aynı zamanda mikrop oluşumunu önleyen yüzey kaplaması dahil olmak üzere; sağlık çalışanlarına özel tasarlanan özellikleri bünyesinde barındırıyor. RFID okuyuculu FIPS-201 uyumlu parmak izi okuyucusu ve isteğe bağlı Gizlilik Korumalı ekran; gizli hasta verilerinin daha iyi korunmasına yardımcı oluyor. ThinkPad T serisi ürün grubu, 11. Nesil Intel Core vPro işlemcili ThinkPad T14s i, T14 i ve T15 modellerini; ve AMD Ryzen 5000 Serisi Mobil İşlemcili ThinkPad T14s ve T14 modellerini bünyesinde barındırıyor.