Bir zamanların efsanesi olan ve güncelleme desteği biten Samsung Galaxy Note 9 resmi olmayan yollardan Galaxy AI yeteneklerine kavuştu. Galaxy Note 9, üçüncü taraf yazılım desteği sayesinde güncelleme desteği bitse de hala hayatta tutuluyor. Noble ROM adlı özel bir ROM sayesinde, Galaxy Note 9, çok sayıda Galaxy AI yapay zeka özelliğine kavuştu.

İçindekiler Galaxy Note 9 Galaxy AI Yapay Zeka Özelliklerine Kavuştu

Galaxy Note 9 Galaxy AI Yapay Zeka Özelliklerine Kavuştu

Noble ROM, geliştirici AlexisXDA tarafından yalnızca cihazın çalıştırabileceği yeni One UI özelliklerini almasını sağlamak amacıyla geliştirildi. Bu ROM, bir süredir ortalıkta dolaşıyor ve Galaxy Note 9’un hayatta kalmasını sağlıyor.

Şimdi Noble ROM’un en son sürümü geliyor ve iddialar Galaxy AI özelliklerinin Galaxy Note 9’da çalışacağı yönünde. Geliştirici, Twitter’da yeni yapının bu yıl Mayıs ayında kullanıma sunulacağına ve yapay zekaya sahip olacağına dair bir teaser yayınladı.

Bu özellikler arasında, en sevilen Galaxy AI özelliklerden olan Üretken Düzenleme, Canlı Çeviri, Tercüman ve Circle to Search de bulunuyor. Galaxy AI özelliklerinin önemli bir kısmı bu cihaza port edilmiş, yani aktarılmış durumda.

Dürüst olmak gerekirse, bu özelliklerin Galaxy S9 ve Galaxy Note 9’da nasıl çalıştığını düşünmek bile etkileyici bir iş. Bu özellikler aslında eski cihazlar için tasarlanmamış durumda, zira bu cihazlar ortaya çıktığında cihaz içi yapay zeka odak noktası değildi.

Ancak görünen o ki AlexisXDA bunu gerçekleştirmeyi başardı ve bu, bu cihazların ne kadar yetenekli olduğunun etkileyici bir göstergesi. Her ne kadar üreticiler erkenden güncelleme desteğini kesse de, 2018 yılında çıkan amiral gemisi cihazlar bile günlük işlerde sorunsuz kullanılabiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus da var. Her ne kadar Samsung Galaxy AI özelliklerini eski cihazlarda çalıştırmak mümkün gibi görünse de, kullanıcıların karşılaşacağı hataların boyutundan emin değiliz.

Bu özelliklerin sorunsuz çalışma ihtimali var, ancak aynı zamanda ROM’u kullanma şeklinizle ilgili bazı sorunlar da bekleyebilirsiniz. Bütün özellikler beklendikleri gibi çalışmayabilir.

Samsung’un ürettiği en iyi Note cihazlarından biri olarak kabul edilen Note 9 modelinin ardından İki nesil daha Note cihazı piyasaya sürülse de, bazı kişiler Note serisinin Galaxy Note 9 ile sona erdiğini düşünüyor. Görünen o ki, serinin efsane modeli halen hayatına devam edebilecek kadar güçlü.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hala bu cihazları kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!