Oppo bir süredir uygun fiyatlı modeli olacak olan Oppo K12 üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon Çin pazarında satışa sunuldu. Detaylara bakalım.

Oppo K12 neler sunuyor?

Oppo K12, 2400×1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.7 inç büyüklüğündeki ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. Ekran HDR10+ desteğine sahip ve 1100 nit tepe parlaklık sunabiliyor.

Oppo K12, kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon üç farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 100W kablolu şarj hızına sahip 5500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor.

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Kamera özelliklerine gelecek olursak akıllı telefon 50 MP ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.