Yeni MacBook Pro, SD kart okuyucu özelliğine sahip olabilir

Yeni MacBook Pro, SD kart okuyuculu modern bir konsepte sahip olabilir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, yeni 14 inç ve 16 inç modelleri için dizüstü bilgisayarlarda, yerleşik daha fazla bağlantı noktasının tekrar getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor.

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Yeni MacBook Pro eski tasarımına geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz hafta, saygın analist Ming-Chi Kuo, MagSafe şarj konektörünün iadesi, Touch Bar’ın kaldırılması, yeni düz kenarlı tasarım da dahil olmak üzere bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni 14 inç ve 16 inç modeller için beklentilerini özetledi. Bunun üzerine, dizüstü bilgisayarlarda daha fazla bağlantı noktasının dönüşünü beklediğini söyledi.

Belirttiği beklentiler arasına, hangi bağlantıların geri dönüş yağabileceğini eklemedi. Bununla birlikte başka bir analist bugün, sonraki MacBook Pro modelleri için, dijital kamera ve diğer dosyaların aktarılmasında kolaylık sağlayacak bir SD kart okuyucuya sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte açıklamasında, Apple’ın, sadık Mac kullanıcılarına yeniden odaklandığını ve bu konuda büyük çalışmalar yaptığının bir örneği olduğunu da ekledi. Şirket, kullanıcıların dijital kameralardan bellek kartları takabilmeleri için bir sonraki MacBook Profesyonelleri için bir SD kart yuvası getirmeyi planlıyor.

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Bilindiği üzere 2016 yılında Apple, SD kart okuyucusunu kaldırmıştı. Apple’ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller, SD kartları hantal ve elverişsiz bir yuva olarak değerlendirmişti. Schiller, kartın bir bölümünün dışarıda kalmasının ise rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Üstelik yeni kameralarda kablosuz aktarım yapılabildiğine dikkat çeken yönetici, bu değişikliğin ileriye dönük bir karar olduğunu da söylemişti. Fakat bu durum değişecek gibi duruyor.

Tanıtılan ve satışa sunulan en yeni MacBook Pro modellerinde, yalnızca Thunderbolt bağlantı noktaları var ve bu durum fotoğrafçıları, bir SD kart okuyucuya erişmek için bir adaptör veya yuva kullanmaya zorluyor. Kuo, geçen hafta yaptığı araştırma notunda, “çoğu kullanıcının bir sonraki MacBook Pro için ek dongle satın almasına gerek olmayabileceğini” belirtti. Bu nedenle geri dönen tek bağlantı noktasının SD kart okuyucusu olmayacağını da söyledi.

MacBook Pro modellerinin Temmuz’dan Eylül’e kadar uzanan üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sunulacak olan bu cihaz, Mayıs 2020 ve Kasım 2019‘da piyasaya sürülen üst düzey 13 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yerini alacak gibi duruyor.