Marvel Sinematik Evreni’nin en ikonik anti-kahramanlarından Frank Castle, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Jon Bernthal‘ın unutulmaz performansıyla hayat verdiği The Punisher karakteri, ‘One Last Kill’ adını taşıyan yepyeni ve özel bir bölümle 13 Mayıs’ta sadece Disney+ platformunda izleyicilerle buluşacak.

The Punisher efsanesi yedi yıl sonra yeniden doğuyor

Ailesinin intikamını aldığı düşünülen ancak çok daha derin bir komployla yüzleşen Frank Castle, tam yedi senenin ardından geri dönüyor. Marvel Television tarafından hazırlanan ve önceki iki sezonu Disney+ üzerinden izlenebilen The Punisher dizisi, bu özel bölümle hayranlarına sürpriz yapıyor. ‘One Last Kill‘ bölümünün konusu ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Jon Bernthal hem başrolde hem senarist koltuğunda

Frank Castle rolüyle büyük beğeni toplayan Jon Bernthal, bu özel yapımda sadece başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda senarist ekibinin bir parçası olarak da yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise ‘King Richard’ filmiyle tanınan Reinaldo Marcus Green oturuyor. Bu güçlü ekip, The Punisher evrenine yeni bir soluk getirmeyi vaat ediyor.

Marvel hayranlarını heyecanlandıran Daredevil teorisi

Özel bölümün zamanlaması, Marvel hayranları arasında yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. ‘The Punisher: One Last Kill‘ bölümünün, merakla beklenen ‘Daredevil: Born Again’ dizisinin sezon finalinden hemen sonra yayınlanacak olması, iki karakterin yollarının kesişebileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Ayrıca Frank Castle karakterinin Temmuz 2026’da vizyona girecek yeni ‘Spider-Man’ filminde de görünecek olması, karakterin Marvel Sinematik Evreni’ndeki geleceğine dair ipuçları veriyor. The Punisher hayranları, bu yeni macerayı 13 Mayıs’tan itibaren sadece Disney+ üzerinden izleyebilecek.