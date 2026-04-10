Donanım dünyasının iddialı oyuncularından biri haline gelen Intel, ekran kartı kullanıcıları için kritik bir yazılım güncellemesi paylaştı. Şirket, 101.8629 sürüm numarasına sahip yeni sürücüsünü kullanıcıların erişimine açarak grafik deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Peki, yeni yayınlanan bu Intel Arc GPU güncellemesi bizlere neler sunuyor?

Intel Arc GPU sürücüleri için yeni WHQL dönemi

Intel tarafından paylaşılan bu yeni paket, WHQL (Windows Donanım Kalite Laboratuvarları) sertifikasıyla geliyor. Bu sertifika, sürücünün Microsoft tarafından kapsamlı kararlılık testlerinden geçtiğini ve Windows işletim sistemiyle tam uyumlu olduğunu belgeliyor. Güncellemenin en dikkat çeken yanı ise Intel Arc GPU serisinin profesyonel üyeleri olan Arc Pro B70 ve Arc Pro B65 modellerine resmi destek getirmesi diyebiliriz.

Normalde profesyonel iş istasyonları ve tasarım odaklı bilgisayarlar için geliştirilen bu ekran kartları, yeni sürücüyle birlikte oyun tarafında da optimize ediliyor. Intel, bu hamlesiyle profesyonel kullanıcıların işten arta kalan zamanlarında yüksek performanslı oyun deneyimi yaşamalarının önünü açıyor. Intel Arc mimarisinin esnek yapısı, yazılım tarafındaki bu dokunuşlarla çok daha işlevsel bir hale bürünüyor.

Performans ve kararlılık iyileştirmeleri

Grafik sürücüleri, donanım bileşenleri ile oyunlar arasındaki köprüyü kuran en kritik yazılım katmanıdır. Bir sürücünün güncellenmesi, aslında o kartın içindeki işlem birimlerinin yani EU’ların çok daha verimli çalışması anlamına geliyor. Intel Arc GPU birimleri için yayınlanan bu son paket, sadece yeni modelleri değil, halihazırda piyasada olan kartlardaki genel kararlılık sorunlarını da çözmeyi amaçlıyor.

Intel’in ekran kartı pazarındaki payını artırmak adına yazılım tarafına bu denli yatırım yapması oldukça stratejik bir adım olarak görülüyor. NVIDIA ve AMD gibi yerleşik devlerin karşısında yazılım desteği, kullanıcıların satın alma tercihini doğrudan etkileyen bir unsur haline geldi. Intel Arc GPU modelleri, sürücü güncellemeleri sayesinde piyasaya ilk çıktıkları günden bu yana bazı oyunlarda devasa performans artışları sergilemeyi başardı.

Eğer sisteminizde bir Intel grafik çözümü kullanıyorsanız, bu güncellemeyi yapmanız oyunlardaki anlık kare düşüşlerinin önüne geçebilir. Özellikle DirectX 12 ve Vulkan tabanlı modern oyunlarda yapılan optimizasyonlar, ekran kartının gerçek potansiyelini ortaya koyuyor. Intel Arc GPU ailesi için sunulan düzenli destek, şirketin bu pazarda ne kadar kalıcı ve ciddi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

