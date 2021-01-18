Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!

Bu hafta Apple, dünya çapında geçerli 13 inç MacBook Pro Ekran Arka Aydınlatması Servis Programı‘nı genişletti. Uygun dizüstü bilgisayarlar için kapsamı ilk perakende satış tarihinden itibaren 5 yıl, programın başlangıç tarihinden itibaren ise 3 yıl boyunca (hangisi daha uzunsa) geçerli kıldı. Önceki servis programı sadece satın alma tarihinden sonraki 4 yılı kapsıyordu.

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13 inç MacBook Pro Servis Programı

Apple, Ekim 2016 ile Şubat 2018 arasında satılan 13 inç MacBook Pro birimlerinin “çok küçük bir yüzdesindeki” ekran arka aydınlatmasının, ekranın alt kenarı boyunca sürekli olarak veya belirli aralıkla dikey ışık demetleri görünmesine neden olduğunu belirlemişti ve programı 21 Mayıs 2019’da başlatmıştı. Uygun modeller arasında MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) ve MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) bulunuyor.

Hangi Mac modeline sahip olduğunuzu belirlemek için ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayın ve ardından menüden “Bu Mac Hakkında” seçeneğini seçin. Apple, programı şu aşamada başka herhangi bir MacBook modeli için genişletmedi.

Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, sorundan etkilenen 13 inç MacBook Pro birimlerindeki ekranı ücretsiz olarak değiştirecek. Onarım sürecini başlatmak için Apple’ın web sitesindeki Destek Alın sayfasını ziyaret edin. MacBook Pro’nuzun sorundan etkilendiğini düşünüyorsanız ve ekranınızın onarılması için ödeme yaptıysanız, olası bir geri ödeme için Apple ile iletişime geçebilirsiniz.

iFixit 2019 yılında, ekranın tekrar tekrar açılıp kapanmasına, aşınabilen ve kırılabilen hassas, esnek bir kablonun neden olduğunu bildirmişti. Apple, 2018 modellerinde esnek kabloyu 2 mm daha uzatmıştı ve bu da sorunu çözmüştü.