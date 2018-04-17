Yeni LG G7 ThinQ görseli @evleaks’ten geldi

Evan Blass ya da nam-ı diğer @evleaks yayımladığı yeni LG G7 ThinQ görseli ile cihazın ekranı konusundaki tarışmalara son noktayı koydu. Yakın zaman önce resmi duyuru tarihi ortaya çıkan telefon için çentikli olacak mı tartışması cevabı en çok merak edilen soruydu. İşte Blass bugün Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir görsel ile bu sorunun net cevabını “Evet!” olarak verdi.

Daha önceden de telefonun internete sızan görselleri bulunsa da bunların hiçbirisi kesin bir sonuç olarak görülmemişti. Lakin Blass’ın paylaştığı görsel LG’nin G7 ThinQ için hazırladığı promo görsellerinden birisi olduğu söyleniyor. Blass’ın da sektördeki tutarlılığını düşündüğümüzde LG G7 ThinQ versiyonun çentikli ekrana sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yeni LG G7 ThinQ görseli telefondaki çentiği kanıtlamış oldu

Bunun yanında görselde telefonunun güç tuşunun da sağda olduğunu görebiliyoruz. Daha önceki sızan render’ların da bu bağlamda tutarlı olduğunu hatırlatalım. LG’nin son dönemlerde arkayakoyduğu güç tuşunu yeniden yan kısma alması ise tamamen zevkler ve renkler konusu. Lakin parmak izi sensörü halen arka kısımda yer alacakmış. 2 Mayıs’ta New York’ta yapılacak bir etkilikle tanıtılacak olan telefon için en çok merak edilen soru da cevaplandığına göre sırada yapay zekanın durumu var. ThinQ markası altında telefonlarına kendi yapay zekasını yükleyerek yeniden sunan LG’nin bu çentkili hamlesi kötü gidişata olumlu etki yapacak mı bakalım?